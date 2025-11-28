ΥΠΕΣ: Αναθεώρηση πολεοδομικών ζωνών για αντιμετώπιση στεγαστικού προβλήματος

Στην ανάγκη αναθεώρησης και επικαιροποίησης των πολεοδομικών ζωνών, με γνώμονα τη διασφάλιση αφενός της ορθολογιστικής ανάπτυξης και αφετέρου της βιώσιμης στέγασης, αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Χαράλαμπου Πάζαρου, το Υπουργείο αναγνωρίζει πλήρως τη σοβαρότητα του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις περιοχές της υπαίθρου.

«Στο πλαίσιο των πολιτικών μας για προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και ενίσχυσης της υπαίθρου, εξετάζεται συνεχώς η ανάγκη αναθεώρησης και επικαιροποίησης των πολεοδομικών ζωνών, με γνώμονα τη διασφάλιση αφενός της ορθολογιστικής ανάπτυξης και αφετέρου της βιώσιμης στέγασης», σημειώνει.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, αξιολογούνται εισηγήσεις που αφορούν:

(α) την επέκταση οικιστικών ζωνών σε Κοινότητες όπου τεκμηριώνεται πραγματική στεγαστική ανάγκη,

(β) την ενθάρρυνση της αναζωογόνησης υφιστάμενων οικισμών μέσω κινήτρων για αποκατάσταση και αξιοποίηση υφιστάμενων κατοικιών.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε επέκταση ή αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών πραγματοποιείται κατόπιν ολοκληρωμένης μελέτης και τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως: (α) τις δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές τάσεις κάθε περιοχής, (β) την υφιστάμενη υποδομή και δυνατότητα εξυπηρέτησης νέων αναπτύξεων, (γ) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, το Υπουργείο συνεχίζει να προωθεί στοχευμένα στεγαστικά σχέδια για αναζωογόνηση των περιοχών της υπαίθρου, όπως το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών» και το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου», τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση και ενίσχυση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας.

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μελετών και διαβουλεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει ότι, η τρέχουσα διαδικασία αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού Κοινοτήτων και για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού.

Τα Κοινοτικά Συμβούλια που εμπίπτουν στην Α΄ Φάση αναθεώρησης είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους μεταξύ 09.12.2022 - 08.09.2023, ενώ τα Κοινοτικά Συμβούλια που εμπίπτουν στη Β΄ Φάση αναθεώρησης μεταξύ 15.01.2025 - 30.06.2025. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τις Κοινότητες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δημοσιευθεί σχετική Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι σχετικοί χάρτες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Πολεοδομικές αιτήσεις για την προσιτή στέγη

Σε ξεχωριστή απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, ο κ. Ιωάννου δίνει πληροφόρηση για τις υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για δημιουργία μονάδες προσιτής στέγης στο πλαίσιο παραχώρησης κινήτρων σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης.

Τα αναθεωρημένα πολεοδομικά κίνητρα για την παραγωγή προσιτής στέγης τέθηκαν σε εφαρμογή στις 19/06/2024, μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και περιλάμβαναν τα ακόλουθα:

(α) Την Εντολή 2 του 2024 - Κίνητρο για την παραγωγή προσιτής στέγης (Τροποποιημένη) (με έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών).

(β) Το Ειδικό Κίνητρο για την παραγωγή προσιτής στέγης για πώληση (Τροποποιημένο) (με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου).

(γ)Το Ειδικό Κίνητρο παραγωγής προσιτής στέγης για ενοικίαση (Τροποποιημένο) (με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου).

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της νέας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 16/04/2025, την ενοποίηση, καθώς και τροποποιήσεις στα δύο Ειδικά Πολεοδομικά Κίνητρα και στην προαναφερόμενη Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών. Σκοπός των τροποποιήσεων ήταν η δημιουργία καταλληλότερων και ελκυστικότερων συνθηκών για την παραγωγή οικονομικά προσιτής στέγης και γενικά την προαγωγή παραγωγής οικιστικών μονάδων.

Αναφορικά με τις μέχρι στιγμής υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, ανέρχονται σε 9 στη Λάρνακα και εκκρεμούν 5, στη Λεμεσό υποβλήθηκαν 16 και εκκρεμούν 9, στη Λευκωσία 5 και εκκρεμεί 1 και στην Πάφο υποβλήθηκαν 2 ενώ εκκρεμούν 2.

Οι πίνακες που παρέθεσε ο υπουργός περιλαμβάνουν πληροφορίες ως προς τον αριθμό των πολεοδομικών αδειών που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα, ανά Επαρχία, καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν, χωρίς αναφορά σε επωνυμίες των επιχειρήσεων αναπτύξεως γης, καθώς αναφέρει ότι τα στοιχεία που ζητούνται δεν επιβεβαιώνεται ότι εμπίπτουν στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και ούτε είναι γνωστός ο σκοπός για τον οποίο ζητούνται. Γι’ αυτό και η κοινοποίησή τους, εκ πρώτης όψεως, θα παραβίαζε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 21/1985 και του άρθρου 5 του Κανονισμού 2016/679.

Σημειώνεται πρόσθετα ότι, η παραχώρηση μονάδων προσιτής κατοικίας σε δικαιούχους υλοποιείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, που αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης προσιτής στέγης και υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής του κράτους. 7. Καταληκτικά αναφέρεται ότι, τα εν λόγω Κίνητρα τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα αναθεωρηθούν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων για τους οποίους εκπονήθηκαν.