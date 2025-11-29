Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Ατόμου με λογαριασμούς

Παράταση στην υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4) και Ατόμου με λογαριασμούς (Τ.Φ.1 Λογ.) για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι, με βάση τις Κ.Δ.Π.358/2025 και Κ.Δ.Π. 359/2025 που δημοσιευτήκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ (Ι), Αρ. 5984, 28.11.2025), η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος εταιρείας (Τ.Φ.4) και ατόμου με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών (Τ.Φ.1 Λογ.), είτε έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2025 είτε όχι, είναι η 31η Μαρτίου 2026 για το φορολογικό έτος 2023, και η 30η Νοεμβρίου 2026 για το φορολογικό έτος 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ