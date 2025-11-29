Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Ατόμου με λογαριασμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παράταση στην υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4) και Ατόμου με λογαριασμούς (Τ.Φ.1 Λογ.) για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Τμήμα Φορολογίας

Παράταση στην υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4) και Ατόμου με λογαριασμούς (Τ.Φ.1 Λογ.) για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι, με βάση τις Κ.Δ.Π.358/2025 και Κ.Δ.Π. 359/2025 που δημοσιευτήκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ (Ι), Αρ. 5984, 28.11.2025), η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος εταιρείας (Τ.Φ.4) και ατόμου με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών (Τ.Φ.1 Λογ.), είτε έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2025 είτε όχι, είναι η 31η Μαρτίου 2026 για το φορολογικό έτος 2023, και η 30η Νοεμβρίου 2026 για το φορολογικό έτος 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα