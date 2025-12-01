Ισχυρή η οικονομία, πολίτες δεινοπαθούν: Φουντώνουν οι πιέσεις για αύξηση των κοινωνικών παροχών

Εντείνονται οι πιέσεις για αύξηση των κοινωνικών παροχών στην Κύπρο για τα άτομα χαμηλού και μεσαίου εισοδηματικού στρώματος, που πλήττονται από τη στεγαστική κρίση και το αδυσώπητο κύμα ακρίβειας. Οργανωμένα σύνολα και οικονομολόγοι, με τοποθετήσεις τους το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τα περιθώρια εν μέσω της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα και του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, που είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη. Στις επικρίσεις για την απουσία ουσιαστικής κοινωνικής στήριξης, γίνεται αναφορά στ...

