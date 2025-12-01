Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισχυρή η οικονομία, πολίτες δεινοπαθούν: Φουντώνουν οι πιέσεις για αύξηση των κοινωνικών παροχών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Εντείνονται οι πιέσεις για αύξηση των κοινωνικών παροχών στην Κύπρο για τα άτομα του χαμηλού και μεσαίου εισοδηματικού στρώματος. Φουντώνει η απαίτηση για στήριξη, καθώς, παρά την ισχυρή ανάπτυξη και τα πλεονάσματα, μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεινοπαθεί

Εντείνονται οι πιέσεις για αύξηση των κοινωνικών παροχών στην Κύπρο για τα άτομα χαμηλού και μεσαίου εισοδηματικού στρώματος, που πλήττονται από τη στεγαστική κρίση και το αδυσώπητο κύμα ακρίβειας. Οργανωμένα σύνολα και οικονομολόγοι, με τοποθετήσεις τους το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τα περιθώρια εν μέσω της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα και του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, που είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη.  Στις επικρίσεις για την απουσία ουσιαστικής κοινωνικής στήριξης, γίνεται αναφορά στ...

ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝκοινωνίαΚοινωνίαΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑεπιδόματα

