Προβληματισμός για τις ημέρες τηλεργασίας στο δημόσιο

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής συζήτησε την Τρίτη την αναπομπή του νόμου για τηλεργασία στο δημόσιο, αφού θεωρήθηκε ότι με τον περιορισμό των ημερών τηλεργασίας η Βουλή παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Η τροπολογία του ΔΗΣΥ στη νομοθεσία που είχε εγκριθεί από την Ολομέλεια περιορίζει σε τέσσερις τον μέγιστο αριθμό ημερών τηλεργασίας ανά μήνα.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή τέθηκε θέμα «διάκρισης εξουσιών» και πιθανής παραβίασής της, μετά τις ενστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας λόγω του ότι η τροπολογία που θέτει ανώτατο αριθμό ημερών τηλεργασίας περιορίζει την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο βάσει της νομοθεσίας έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει.

Από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, τονίστηκε ότι ο λόγος για τον οποίο η σχετική ευχέρεια αφέθηκε στο Υπουργικό ήταν για να υπάρχει δυνατότητα, ανάλογα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής, είτε να διευρυνθεί ο αριθμός είτε να περιοριστεί ο αριθμός των ημερών τηλεργασίας.

Σημειώθηκε επίσης ότι η πρόθεση είναι να είναι ο ίδιος αριθμός για όλους τους υπαλλήλους για να μην υπάρχουν ανισότητες. Αναφέρθηκε ακόμα η πίεση χρόνου που υπάρχει, λόγω του γεγονότος ότι ο σχετικός νόμος περιλαμβάνεται στα ορόσημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλά, ανέφερε ότι η αντίδραση περί παρέμβασης στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας είναι υπερβολική σε διάφορες περιπτώσεις. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος όταν επαφίεται στο Υπουργικό να υπάρξουν πιέσεις από υπαλλήλους σε διαφορετικά τμήματα για περισσότερες ημέρες. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος αριθμός τηλεργασίας θα πρέπει να ισχύει παγκύπρια.

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Ανδρέας Καυκαλιάς υπενθύμισε ότι το κόμμα δεν είχε στηρίξει την τροπολογία για καθορισμό ανώτατων ημερών, όχι για συνταγματικούς λόγους, αλλά για πρακτικά ζητήματα και για τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης εργαζομένου που ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερες ημέρες τηλεργασία, όπως σε περίπτωση ασθένειας ή αναπηρίας.

Ο κ. Καυκαλιάς σημείωσε ότι θα ήταν πολιτικά πιο ορθόδοξο αν δεν ψηφιζόταν το πλαίσιο τηλεργασίας, αντί να δημιουργούνται –μέσα από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις– προβλήματα για άτομα με αναπηρίες ή εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα υγείας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι είναι κρίμα να οδηγηθεί το θέμα σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο εξαιτίας ενός ζητήματος «τόσο μικρού».

Οι Βουλευτές ανέφεραν τέλος ότι θα λάβουν την τελική τους απόφαση κατά την τοποθέτησή τους στην Ολομέλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ