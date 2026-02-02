Μεγάλη πτώση τη Δευτέρα στις τιμές πετρελαίου, χρυσού, ασημιού και φυσικού αερίου

Μεγάλη πτώση παρουσιάζουν τη Δευτέρα οι τιμές πετρελαίου, χρυσού και ασημιού δίνοντας συνέχεια στις μεγάλες απώλειες που παρουσίασαν την περασμένη Παρασκευή, ενώ βουτιά καταγράφουν οι τιμές φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν γύρω στο 5% καθώς η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζουν τις ανησυχίες για περιορισμό στην παραγωγή πετρελαίου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI υποχωρούσε στις 10.00 ώρα Κύπρου κατά 5,24% στα 61,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρεί κατά 5,11% στα 65,82 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη, οι τιμές χρυσού και ασημιού διευρύνουν την βουτιά που παρουσίασαν την περασμένη Παρασκευή.

Η σποτ τιμή του χρυσού υποχωρούσε την ίδια ώρα κατά 5,9% στα 4.600 δολάρια την ουγγιά, ενώ η τιμή του ασημιού σημείωνε μεγάλη πτώση 8,5% στα 77,44 δολάρια την ουγγιά.

Την περασμένη εβδομάδα, η τιμή του χρυσού άγγιξε ιστορικό υψηλό στα 5.595 δολάρια και η τιμή του ασημιού το ρεκόρ των 121 δολαρίων.

Την μεγάλη πτώση των τιμών χρυσού και ασημιού ακολουθούν και οι τιμές Λιθίου και πλατίνας, κατά 4,46% και 5,69%, αντίστοιχα.

Εξάλλου, βουτιά πέραν του 12% σημειώνει τη Δευτέρα η τιμή του φυσικού αερίου αναφοράς για την Ευρώπη. Το ολλανδικό φυσικό αέριο TTF υποχωρεί 12,78%, στα 34,15 ευρώ την Μεγαβατώρα. Βουτιά 17,1% σημειώνει το αμερικανικό φυσικό αέριο, στα 3,61 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu).

