Videogate: Σε εξέλιξη η αστυνομική διερεύνηση για το επίμαχο βίντεο - Βύρωνος: Οι εμπλεκόμενοι κατέθεσαν από την αρχή της έρευνας

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ότι «οι έρευνες συνεχίζονται».

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, σε σχέση με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στις 8 Ιανουαρίου, στο οποίο ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο τέως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχός, φαίνονται να συνομιλούν με υποτιθέμενους επενδυτές.

Υπενθύμισε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, κατά τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για τη διερεύνηση «του ενδεχόμενου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο», είχε ορίσει ότι η ανάκριση πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών.

Ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι καταθέσεις από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο βίντεο λήφθηκαν από τις πρώτες μέρες έναρξης της διερεύνησης.

Υπενθυμίζεται ότι ποινικός ανακριτής για την υπόθεση ορίστηκε ο Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Πρόεδρος της Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Κατά τον διορισμό του, ο Γενικός Εισαγγελέας είχε ζητήσει η διερεύνηση να καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του, της αυθεντικότητάς του, της προέλευσής του, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησής του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από τη διερεύνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

