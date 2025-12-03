Βολεύτηκαν όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου Χριστοδουλίδη: Τοποθετήσεις ΓΔ υπουργείων στα γούστα του Προεδρικού

Στην άλωση του συστήματος των γενικών διευθυντών υπουργείων προχώρησε η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028, λαμβάνοντας απόφαση για μαζικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις γενικών διευθυντών, που σε κάποιες περιπτώσεις κρίνονται αδικαιολόγητες και σκανδαλώδεις, προκαλώντας δυσαρέσκεια και αντιδράσεις εντός της δημόσιας υπηρεσίας. Μάλιστα γίνεται λόγος για δεύτερη υπονόμευση του συστήματος των γενικών διευθυντών. Η πρώτη υπονόμευση έλαβε χώρα όταν η υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική σχημάτισε μια ομάδα από τεχνοκράτες και δημόσιους υπαλλήλους με απόσπαση στο Προεδρικό Μέγαρο, με στόχο τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, δημιουργώντας μια κατάσταση όπου υφιστάμενοι ελέγχουν τους προϊστάμενους τους και δη τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων και υφυπουργείων.

Υπουργεία

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη Δευτέρα νέες τοποθετήσεις γενικών διευθυντών σε πέντε από τα ένδεκα υπουργεία και πέντε από τα έξι υφυπουργεία. Αποφάσισε συγκεκριμένα την τοποθέτηση της Εμμανουέλας Λαμπριανίδη στο Υπουργείο Άμυνας, του Γιώργου Παντελή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Στέλιου Χειμώνα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κυριάκου Ιορδάνους στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Μάριου Παναγίδη στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση της Πηνελόπης Παπαβασιλείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών και του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Στο μεταξύ, παραμένουν στις θέσεις τους ως γενικοί διευθυντές οι Ανδρέας Ζαχαριάδης (Υπουργείο Οικονομικών), Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη (Υπουργείο Μεταφορών), Ανδρέας Γρηγορίου (Υπουργείο Γεωργίας) και Ελίκκος Ηλία (Υπουργείο Εσωτερικών).

Υφυπουργεία

Σε ό,τι αφορά τα υφυπουργεία, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση του Γιάννη Νικολαΐδη στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, του Χαράλαμπου Ρούσσου στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, του Λάκη Μεσημέρη ως αναπληρωτή διευθυντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, του Γιώργου Παπαγεωργίου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και του Νεόφυτου Παπαδόπουλου στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

Ευνοιοκρατία

Ως κραυγαλέα περίπτωση ευνοιοκρατίας θεωρείται η τοποθέτηση του συζύγου της υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική στη θέση του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ένα υφυπουργείο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του λόγω της προηγούμενης θέσης του ως γενικός διευθυντής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Nicosia For Art και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ως σύζυγος της κ. Πική θεωρείται άνθρωπος του Προέδρου Χριστοδουλίδη και η τοποθέτησή του στη γενική διεύθυνση του υφυπουργείου εκλαμβάνεται ως άλλη μια προσπάθεια του Προεδρικού να ελέγξει τον κρατικό μηχανισμό. Μάλιστα φορείς του πολιτισμού στην Κύπρο κρίνουν λανθασμένη κίνηση την απόφαση του Προεδρικού να προχωρήσει στο «ξήλωμα» της προηγούμενης γενικής διευθύντριας του υφυπουργείου, υποστηρίζοντας ότι η Εμμανουέλα Λαμπριανίδη ήταν ικανότατο στέλεχος.

Άρωμα ΔΗΚΟ

Εντύπωση προκαλεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει τον Λάκη Μεσημέρη ως αναπληρωτή διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, ο οποίος δεν πέρασε τις εξετάσεις για γενικός διευθυντής. Πρόκειται για πρόσωπο που συνδέεται φιλικά με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. Γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξυπηρετεί το ΔΗΚΟ ως το μεγαλύτερο κόμμα της συγκυβέρνησης αλλά και ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Ο Λάκης Μεσημέρης ήταν διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος και η θέση μένει κενή, με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να εκφράζουν ανησυχίες για τις συνέπειες της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, ακούγεται ότι θα τοποθετηθεί διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος η Έλενα Στυλιανοπούλου, η οποία είναι αποσπασμένη στο Προεδρικό Μέγαρο και ανήκει στην ομάδα της Ειρήνης Πικής.

Κεραυνός εν αιθρία

«Κεραυνό εν αιθρία» χαρακτηρίζουν στο Υπουργείο Παιδείας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να μετακινήσει τον γενικό διευθυντή Γιώργο Παντελή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση από την κυβέρνηση για την πρόθεσή της να μετακινήσει τον κ. Παντελή σε άλλο υπουργείο.

Πρόκειται για την έκτη αλλαγή γενικού διευθυντή στο ΥΠΑΝ μέσα σε 5 χρόνια, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια και απογοήτευση στους υπαλλήλους του υπουργείου, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κ. Παντελή είχε συμβάλει στην οργάνωση και εξομάλυνση διαδικασιών και στο κλείσιμο εκκρεμοτήτων που παρέμεναν για μεγάλο διάστημα στο εν λόγω υπουργείο. Μάλιστα η απόφαση για μετακίνηση του κ. Παντελή σε αυτή τη φάση κρίνεται μη παραγωγική λόγω του καθοριστικού ρόλου που έχει ο γενικός διευθυντής στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ένα ζήτημα που απασχολεί το υπουργείο εδώ και δεκαετίες.

Νέα τιμωρία

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Παντελή μόλις έκλεισε έναν χρόνο στη γενική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. Μετακινήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Παιδείας τον Νοέμβριο του 2024 και η τότε απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη χαρακτηρίστηκε εκδικητική, με ορισμένους να κάνουν λόγο για καθαρά πολιτική απόφαση λόγω του ότι ο κ. Παντελή δεν είναι φιλικά προσκείμενος προς την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Με τον ίδιο τρόπο κρίνεται και η απόφαση για νέα μετακίνηση του κ. Παντελή, δίνοντας την εικόνα ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποφάσισε ξανά να τον τοποθετήσει σε άλλο υπουργείο εν είδει τιμωρίας επειδή δεν είναι του χεριού του.

Άνθρωποι του ΠτΔ

Πάντως, είναι έκδηλη η προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας να ελέγξει την κορυφή της πυραμίδας της δημόσιας υπηρεσίας, μέσα από τοποθετήσεις ανθρώπων που στήριξαν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023 και είναι φιλικά προσκείμενοι στο Προεδρικό. Ο έλεγχος της κρατικής μηχανής θεωρείται κρίσιμος από το Προεδρικό και αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου για το 2028 και συγκεκριμένα την προσπάθεια επανεκλογής του Νίκου Χριστοδουλίδη στην προεδρία της Δημοκρατίας.