Ψηφιακό πλέον το οικονομικό έγκλημα- Προσοχή στις καθημερινές συναλλαγές

Νέο τρόπο για να ξεγελάσουν τους πολίτες βρήκαν οι εγκληματίες αξιοποιώντας τη διείσδυση της τεχνολογίας στις ζωές όλων μας. Πλέον πρώτο θέμα στις ειδήσεις δεν αποτελούν οι ληστείες σε τράπεζες και καταστήματα που μονοπωλούσαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά οι ψηφιακές απάτες που έχουν ως αποτέλεσμα ανυποψίαστοι πολίτες να χάνουν πολλά χρήματα.

Όπως διαπιστώνεται, οι εγκληματίες έχουν μετακινηθεί από τη φυσική δραστηριότητα στο ψηφιακό έγκλημα, αποσπώντας σημαντικά ποσά κυρίως από ηλικιωμένους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ενώ θύματα πέφτουν συχνά και άτομα νεαρότερης ηλικίας.

Οι συνέπειες της ηλεκτρονικής απάτης μπορεί να είναι πολύ ζημιογόνες. Από την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων μέχρι και την κλοπή των περιουσιακών στοιχείων, όπως χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα κόλπα

Οι απάτες γίνονται με διάφορους τρόπους που εφευρίσκουν οι εγκληματίες. Ένας από αυτούς είναι οι κλήσεις και τα sms όπου καλούνται οι πολίτες να δώσουν τους κωδικούς τους για ζητήματα που αφορούν τεχνικά προβλήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αποστολή πακέτων και πληρωμή προστίμων. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες ούτε ο κρατικός μηχανισμός δεν θα ζητήσουν κωδικούς οι οποίοι ζητούνται μόνο κατά τη διαδικασία πρόσβασης.

Παράλληλα, μια νέα τάση που παρατηρείται είναι οι απατεώνες να ξεγελούν τους πολίτες για μικρά ποσά που αφορούν την αποστολή δεμάτων ενώ πλέον προσεγγίζουν κόσμο στις καθημερινές του συναλλαγές και δραστηριότητες όπως είναι οι πληρωμές στο ΓεΣΥ, το ΤΚΑ και φόρων.

Την ίδια ώρα, οι απατεώνες αξιοποιούν τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη για να ξεγελάσουν τους πολίτες.

«Το έγκλημα όντως έχει μεταφερθεί από τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό. Ως τράπεζες και τομέας ευρύτερα λαμβάνουμε μέτρα και χρησιμοποιούμε ισχυρούς μηχανισμούς εντοπισμού και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών», αναφέρει στον «Π» ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συνδέσμου Τραπεζών, Ανδρέας Κωστουρής.

«Στο κομμάτι της απάτης είμαστε σε επικοινωνία, συνεννόηση και συντονισμό για κοινές ενημερωτικές εκστρατείες με φορείς όπως η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και η Αστυνομία Κύπρου», προσθέτει.

«Ως Σύνδεσμος Τραπεζών πιστεύουμε πολύ στη γνώση και την κατάρτιση των πολιτών και γι' αυτό δημιουργούμε και διαχέουμε ενημερωτικό υλικό. Τα πιο συνήθη λάθη δυστυχώς είναι ανθρώπινα και ακριβώς εκεί εστιάζουν οι εγκληματίες, με σκοπό να παραπλανήσουν και να ξεγελάσουν με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Κωστουρή, σημαντικά στοιχεία θωράκισης των πολιτών έναντι των διαφόρων ενεργειών ηλεκτρονικής απάτης είναι η γνώση, η ψυχραιμία και να είναι υποψιασμένοι.

Ασπίδα προστασίας και ισχυρό εργαλείο έναντι των νέων μορφών απάτης είναι η ψηφιακή ανθεκτικότητα και ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός.