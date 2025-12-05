Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αύξηση 1,4% στην απασχόληση και 1,9% στις ώρες εργασίας

Στο 1,4% ανέρχεται η αύξηση της απασχόλησης το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία ενώ η αύξηση στις ώρες εργασίας είναι μεγαλύτερη και φθάνει το 1,9%.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στα 523.510 άτομα, εκ των οποίων 470.755 είναι υπάλληλοι και 52.755 αυτοαπασχολούμενοι. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση για το τρίτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 1,4%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων , Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και της Μεταποίησης.

Ώρες Εργασίας

 Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το τρίτο τρίμηνο του 2025 υπολογίζονται στις 236.757 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και της Μεταποίησης.

