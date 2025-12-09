Ματιά στις πωλήσεις Jumbo τον Νοέμβριο και το «κτύπημα» των αγροτών

Την πορεία των πωλήσεων των καταστημάτων Jumbo σε Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία καταγράφει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, επισημαίνοντας τις κινήσεις για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας σε Ισραήλ και Καναδά, κρούοντας παράλληλα καμπανάκι για τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων Jumbo στην Κύπρο, κατά τον Νοέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά 3% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η εταιρεία. Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το εντεκάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ελλάδα

Τον Νοέμβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά 6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, για το εντεκάμηνο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατά τον Νοέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά 8% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία τους πρώτους έντεκα μήνες είναι αυξημένες κατά 4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) κατά τον Νοέμβριος του 2025, ήταν αυξημένες κατά 6% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα ενώ η αύξηση εντεκαμήνου διαμορφώνεται στο 5%.

Διατηρήθηκε στο 8% ο ρυθμός συνολικής αύξησης των πωλήσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταναλωτές ψηφίζουν σταθερά τις JUMBO επιλογές και ο Όμιλος JUMBO κατέγραψε αύξηση των συνολικών πωλήσεων 6% τον Νοέμβριο 2025, «επίδοση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιήθηκε επί υψηλής βάσης σύγκρισης, αφού ο περσινός Νοέμβριος είχε καταγράψει εξαιρετική απόδοση».

Στο ενδεκάμηνο 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει κοντά στο +8%, αντανακλώντας τη συνεχή δυναμική, σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης.

Διεθνής παρουσία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο συνεργατών franchise συνέχισε να ενισχύει τη διεθνή παρουσία του Ομίλου. Τον Νοέμβριο, στο Ισραήλ ξεκίνησε τη λειτουργία του το τέταρτο κατάστημα JUMBO, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του brand και την εμπιστοσύνη των τοπικών εταίρων στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Η Fox Group, η οποία έχει την αποκλειστική σύμβαση franchise της Jumbo στο Ισραήλ και στον Καναδά, σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της στο Ισραήλ κατά 5-6 καταστήματα το 2026.

Επιπλέον, προτίθεται να ανοίξουν 3 πρώτα καταστήματα Jumbo στον Καναδά, στο Οντάριο, επίσης μέσα στο 2026, εφόσον δεν προκύψουν επιπλοκές που να καθυστερήσουν το άνοιγμα.

Κίνδυνος αναταραχών από κινητοποιήσεις αγροτών

Ο Όμιλος JUMBO υπογραμμίζει ότι ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος αποτελούν τους πιο κρίσιμους μήνες του έτους, για το σύνολο του λιανεμπορίου.

Τα καταστήματα λειτουργούν σε συνθήκες μέγιστης πληρότητας και ο καθημερινός τζίρος επηρεάζει καθοριστικά το ετήσιο αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει, προκαλούν ανησυχία οι υπό εξέλιξη κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες -εφόσον ενταθούν- ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα (τελωνεία, οδικοί άξονες, λιμάνια κ.λπ).

Τέτοιες αρρυθμίες, τονίζεται, θα επηρεάσουν τόσο τον σταθερό ανεφοδιασμό των εγχώριων καταστημάτων όσο και τη απρόσκοπτη ροή των εξαγωγών, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα.

Ο Όμιλος JUMBO καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα και με απόλυτο τρόπο την ομαλότητα στην αγορά και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου «διότι απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια ημίμετρων που μαθηματικά θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα και μη αναστρέψιμες επιπλοκές στην εξαγωγική οικονομία και στην ίδια την Ελλάδα».