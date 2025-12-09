Σύσκεψη για τον Κατώτατο Μισθό εντός των ημερών- Θα μελετήσουμε όλες τις θέσεις, λέει ο Μουσιούττας

Σύσκεψη εντός των ημερών για το θέμα της αναθεώρησης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού θα πραγματοποιήσει ο νέος υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων που υποβλήθηκαν χθες ενώπιον της 9μελούς τεχνικής επιτροπής.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο κ. Μουσιούττας, «θα μελετήσω με προσοχή τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις».

«Καθώς μόλις σήμερα ανέλαβα το πηδάλιο του υπουργείου, ενημερώνομαι συνεχώς από τους συνεργάτες μου για το θέμα και εντός των ημερών θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για να αξιολογήσουμε τις θέσεις που κατατέθηκαν και να λάβουμε αποφάσεις», μας επεσήμανε.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του απερχόμενου υπουργού Γιάννη Παναγιώτου ότι ο κατώτατος μισθός θα αγγίζει περίπου τα €1.125, ανέφερε ότι «από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δεν θα ήταν ορθό να αναφέρω συγκεκριμένο νούμερο καθώς χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση».

Χθες ο κ. Παναγιώτου μιλώντας στην τελετή παράδοσης του υπουργείου, σημείωσε ότι «αυξήσαμε τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό από τα €940 στα €1.000, υιοθετώντας ως σημείο αναφοράς το 58,5% του διάμεσου μισθού του προηγούμενου έτους, προσθέτοντας ότι «παραμένοντας συνεπείς σε αυτή την πορεία, το 58,5% του διάμεσου μισθού το 2024 σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού γύρω στα €1.100. ενώ εάν προστεθεί και η ΑΤΑ μετά την πρόσφατη συμφωνία, θα αγγίζει περίπου τα €1.125».

Από τη γη στον ουρανό

Όπως έγραψε εδώ και μέρες ο «Π», οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων για την επικείμενη αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού διαφέρουν αισθητά. Οι συντεχνίες, μέσα από και τις επίσημες πλέον θέσεις που κατέθεσαν ενώπιον της 9μελούς τεχνικής επιτροπής, ζητούν σημαντική αύξηση που ξεπερνά τα €160 προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η απώλεια αγοραστικής δύναμης, την ίδια ώρα που οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι εισηγούνται πολύ χαμηλή αύξηση, ετοιμάζοντας συγκεκριμένες φόρμουλες με βάση τις επιδόσεις της οικονομίας στη βάση ορθολογικής προσέγγισης σταθμίζοντας και άλλους παράγοντες, όπως είναι ο πληθωρισμός και το ποσοστό ανεργίας.

Πληροφορίες μας κάνουν λόγο για πρόταση εργοδοτικού συνδέσμου για αύξηση 3,86% στο ύψος του κατώτατου, δηλαδή €39 συν την ΑΤΑ.

Οι συντεχνίες έχουν υπό μάλης και την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά την Οδηγία της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο επιβεβαίωσε το άρθρο 5(1) που συνδέει τους κατώτατους μισθούς με την επάρκεια, με στόχο την επίτευξη αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και του άρθρου 5(4), το οποίο περιλαμβάνει το «όριο αξιοπρέπειας» που βασίζεται στο 50% του μέσου μισθού και στο 60% του διάμεσου μισθού ως βασικά σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της επάρκειας. Παράλληλα, απαιτούν και την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.

Μετά την κατάθεση των θέσεων των κοινωνικών εταίρων, η επιτροπή θα ετοιμάσει ενιαίο κείμενο, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, και θα ενημερώσει τον νέο υπουργό Εργασίας για την λήψη αποφάσεων, με το σχετικό διάταγμα να υπολογίζεται περί τα τέλη του μήνα.

Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων θα συζητηθούν την Τετάρτη στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης της επιτροπής.

Όπως δήλωσε πρόσφατα στη Βουλή ο απερχόμενος υπουργός, εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, αναμένεται ότι από αυτήν πρέπει να επωφεληθούν και οι χαμηλότερα αμειβόμενοι. Για τη βελτίωση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, σημείωσε, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις, τον Δεκέμβριο του 2025 για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από την 1η/1/2028.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών για τυχόν αύξηση στον κατώτατο μισθό, πέραν της ΑΤΑ, ο υπουργός είπε ότι «η ΑΤΑ δεν είναι η αύξηση, είναι το κατιτίς παραπάνω. Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί με βάση κριτήρια και σημεία αναφοράς», σημείωσε, αναφέροντας ότι η διασύνδεση με την ΑΤΑ απλώς δίνει ακόμα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα.