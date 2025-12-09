Σταύρος Σταύρου, ΚΕΒΕ: Απαντά σε πυρά ότι οι επιχειρήσεις θέλουν υπερκέρδη

Προτάσεις που οδηγούν στο αύριο της Κύπρου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, στην 98η ετήσια γενική συνέλευση του Επιμελητηρίου, δίνοντας απαντήσεις σε κριτική ότι οι εργοδότες επιδιώκουν τη συμπίεση των εισοδημάτων των εργαζομένων για να πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις υπερκέρδη.

Μιλώντας ενώπιον των μελών του ΚΕΒΕ, ο κ. Σταύρου ζήτησε συνέχιση της συγκροτημένης και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, αναδιάταξη του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι ανελαστικές δαπάνες και να αυξηθούν οι δαπάνες για αναπτυξιακούς σκοπούς και παροχή μόνο στοχευμένων μέτρων στήριξης σε ομάδες του πληθυσμού που πραγματικά τις έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκράτησης του κρατικού μισθολογίου, το οποίο αντιπροσωπεύει το 28% του κρατικού προϋπολογισμού και θεωρείται αρκετά υψηλότερο από το ενδεδειγμένο, στον περιορισμό των νέων προσλήψεων στη δημόσια υπηρεσία και στην πλήρη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους.

Την ίδια ώρα, ζήτησε αποκέντρωση υπηρεσιών του κράτους και διεύρυνση της εναλλαξιμότητας στο προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας, κατάργηση ή και εκσυγχρονισμό πεπαλαιωμένων νόμων και κανονισμών και αναθεώρηση των σχεδίων υπηρεσίας στο Δημόσιο ώστε να εναρμονιστούν με τα σημερινά δεδομένα και να τερματιστεί το φαινόμενο να κρίνονται όλοι άριστοι.

Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ανέφερε ότι «απορρίπτουμε τους ισχυρισμούς διαφόρων ότι ως εργοδότες επιδιώκουμε τη συμπίεση των εισοδημάτων των εργαζομένων για να πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις μέλη μας υπερκέρδη».

«Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στη νέα εποχή και να αφήνουμε τη χώρα μας να οπισθοδρομεί. Βλέπουμε μπροστά, εκσυγχρονιζόμαστε, αναπροσαρμόζουμε τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές μας και προχωρούμε μπροστά. Το ίδιο θέλουμε και για την οικονομία και τον τόπο μας», τόνισε.

ΑΤΑ

Για την AΤΑ, διευκρίνισε ότι «κατά τη γνώμη μας, ο συμβιβασμός αυτός, τον οποίο θα σεβαστεί απόλυτα το ΚΕΒΕ, δεν οδηγεί ούτε στον πλήρη εκσυγχρονισμό του θεσμού, ούτε στην κατάργηση των στρεβλώσεων και ανισοτήτων του».

Είναι μια λύση, επεσήμανε, που βοηθά στο να διατηρηθεί η εργασιακή ειρήνη και να αποφευχθεί μια αχρείαστη και καταστροφική σύγκρουση που θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομική σταθερότητα.

Ο κ. Σταύρου κάλεσε τις συντεχνίες να εκτιμήσουν τη θετική στάση των εργοδοτικών οργανώσεων και «να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν απεριόριστες αντοχές». Όπως ανέφερε, με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε και τη σταδιακή επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% χωρίς κλιμάκωση και την επέκταση της στους δικαιούχους κατώτατου μισθού, θα αυξηθεί σημαντικά το εργατικό κόστος, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κάτι που ανησυχεί το ΚΕΒΕ.

«Επιθυμούμε ένα δικαιότερο, πιο σύγχρονο σύστημα στήριξης των εργαζομένων, που θα ανταμείβει την πραγματική απόδοση, δεν θα θέτει βαρίδια στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δεν θα επιφορτίζει με νέες δαπάνες το κράτος», τόνισε.

Φορο-μεταρρύθμιση

Αναφορικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση είπε ότι το ΚΕΒΕ στις προτάσεις του ζητά κίνητρα για ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων, ενθάρρυνση των βιομηχανικών επενδύσεων, ενίσχυση των τεχνολογικών επιχειρήσεων, επιστροφή ταλέντων στην Κύπρο και μείωση διοικητικών βαρών στις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Επίσης, για τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου, ζητά ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών του κράτους, απλοποίηση φορολογικών διαδικασιών, κατάργηση αχρείαστων φορολογιών και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Νομοθετική ρύθμιση για απεργίες

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΚΕΒΕ δεν μπορεί να ανεχθεί ενέργειες ή πράξεις που αναίτια και αδικαιολόγητα δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις και προκαλούν κλονισμό στο εργασιακό περιβάλλον, καλώντας το συνδικαλιστικό κίνημα να χειριστεί το δικαίωμα στην απεργία «με τη σοβαρότητα που του αξίζει». Η οικονομία και οι επιχειρήσεις, τόνισε, βρίσκονται σε μια κρίσιμη περίοδο, που απαιτεί ηρεμία και εργατική ειρήνη.

Παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση να προωθήσει τη νομοθετική ρύθμιση για τις απεργίες στις ουσιώδεις υπηρεσίες, ώστε «να τερματιστούν οι αχρείαστες και καταστροφικές κινητοποιήσεις στον ευρύτερο κρατικό τομέα, που δημιουργούν τεράστια ταλαιπωρία στο κοινό και μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία».

Ενεργειακά

Αναφορικά με τα ενεργειακά, ο κ. Σταύρου σημείωσε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό για την εισαγωγή φυσικού αερίου, για την αξιοποίηση των δικών μας κοιτασμάτων στην ΑΟΖ, για την ηλεκτρική διασύνδεση του GSI με την Ελλάδα και το Ισραήλ, για την ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών και την ενίσχυση των ΑΠΕ, τόνισε.

Το ΚΕΒΕ ζητά υγιή ανταγωνισμό, διαφάνεια και χαμηλότερες τιμές στον ηλεκτρισμό, αναβάθμιση του δικτύου και αύξηση της χωρητικότητας των ΑΠΕ, αυτοπαραγωγή, αποθήκευση και ενεργειακή εξοικονόμηση στις επιχειρήσεις, ισχυρά κίνητρα, επιχορηγήσεις και ειδικά σχέδια για τις βιομηχανίες, ανέφερε.

Σύνθετο το έργο ΚΕΒΕ

Όπως είπε, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, η συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα, οι οικονομικές αναταράξεις, οι ενεργειακές αναπροσαρμογές, η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και γενικά οι αλλαγές στο διεθνές, περιφερειακό και τοπικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, καθιστούν το έργο του ΚΕΒΕ πιο σύνθετο και την αποστολή του πιο απαιτητική.

Προεδρία ΕΕ

Όσον αφορά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, ανέφερε ότι το στοίχημα για μια επιτυχή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγάλο, αλλά τα αναμενόμενα οφέλη για την Κύπρο θα είναι ακόμη μεγαλύτερα. Γι’ αυτό, επισήμανε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την Προεδρία της ΕΕ για προβολή των πόλεων μας, της οικονομίας, του τουρισμού, των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και πολλών άλλων νευραλγικών τομέων του νησιού.