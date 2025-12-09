Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Συμμετοχή επενδυτικών ταμείων στο έργο προσιτής κατοικίας εισηγούνται οι εκτιμητές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στήριξη από επενδυτικά ταμεία ζητούν οι Εκτιμητές για τη βιωσιμότητα της προσιτής στέγης

Τη συμμετοχή επενδυτικών ταμείων, όπως του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων ιδιωτικών επενδυτικών σχημάτων, εισηγείται ο Σύνδεσμος Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Πόλυς Κουρουσίδης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η πρόταση αυτή αποσκοπεί «ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η σταθερότητα του έργου» της ανέγερσης 500 νέων κατοικιών με προσιτό ενοίκιο.

«Καθώς την ανέγερση των κατοικιών θα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, κρίνουμε απαραίτητο το χρηματοδοτικό σκέλος να βασιστεί σε ένα μοντέλο που δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό», σημειώνει. 

Αναφορικά με το έργο, λέει ότι «αποτελεί μια ουσιαστική κυβερνητική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής» και προσθέτει ότι ο Σύνδεσμος «είχε επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη αξιοποίησης κρατικών τεμαχίων για την ανάπτυξη προσιτής στέγης».

Καταλήγει λέγοντας ότι «ο Σύνδεσμος Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου βρίσκεται στη διάθεση της Πολιτείας για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, συμβάλλοντας σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο στεγαστικής ανάπτυξης».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα