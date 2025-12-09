Συμμετοχή επενδυτικών ταμείων στο έργο προσιτής κατοικίας εισηγούνται οι εκτιμητές

Τη συμμετοχή επενδυτικών ταμείων, όπως του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων ιδιωτικών επενδυτικών σχημάτων, εισηγείται ο Σύνδεσμος Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Πόλυς Κουρουσίδης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η πρόταση αυτή αποσκοπεί «ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η σταθερότητα του έργου» της ανέγερσης 500 νέων κατοικιών με προσιτό ενοίκιο.

«Καθώς την ανέγερση των κατοικιών θα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, κρίνουμε απαραίτητο το χρηματοδοτικό σκέλος να βασιστεί σε ένα μοντέλο που δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό», σημειώνει.

Αναφορικά με το έργο, λέει ότι «αποτελεί μια ουσιαστική κυβερνητική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής» και προσθέτει ότι ο Σύνδεσμος «είχε επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη αξιοποίησης κρατικών τεμαχίων για την ανάπτυξη προσιτής στέγης».

Καταλήγει λέγοντας ότι «ο Σύνδεσμος Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου βρίσκεται στη διάθεση της Πολιτείας για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, συμβάλλοντας σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο στεγαστικής ανάπτυξης».

Πηγή: ΚΥΠΕ