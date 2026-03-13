Ο πόλεμος έφερε απολύσεις

Συσκέψεις επί συσκέψεων για μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον υπουργό Οικονομικών να ζυγίζει τα μαξιλαράκια και παράλληλα τους οργανισμούς εργοδοτών και βιομηχάνων να προσπαθούν να απορροφήσουν τους κραδασμούς. Πρώτα η ακρίβεια των καυσίμων, έπειτα οι ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και ακολούθως οι χώροι εστίασης και όλα τα παρεμφερή με τον τουρισμό επαγγέλματα. Η ανησυχία βρίσκεται στο ζενίθ. Και όπως πάντα πρώτα θύματα οι εργαζόμενοι, αφού κάποιοι εργοδότες δεν περίμεναν να κοπάσουν τα πρώτα σύννεφα πολέμου και έσπευσαν να αφήσουν κόσμο χωρίς δουλειά. Και επειδή τα ξαναζήσαμε, καλό είναι η όποια στήριξη και δη οικονομική, η οποία θα προέλθει από την κυβέρνηση, καλό είναι να έχει δικλίδες ασφαλείας, κατά τρόπο που να μην επιτρέπει απολύσεις δυναμικού και να μην μένει κόσμος χωρίς εργασία και εισόδημα.

ΑνΔ