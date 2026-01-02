Βουλγαρία: Διασφαλίστηκε η ομαλή μετάβαση στο ευρώ λέει ο Σύνδεσμος Τραπεζών

Ο τραπεζικός τομέας στη Βουλγαρία έχει διασφαλίσει μια επιτυχημένη, ομαλή και χωρίς προβλήματα μετάβαση στο ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Τραπεζών στη Βουλγαρία (ABB), με αφορμή την ένταξη στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, αμέσως μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου προς 1η Ιανουαρίου, τα ΑΤΜ και τα τερματικά POS των τραπεζών ήδη επεξεργάζονταν συναλλαγές σε ευρώ.

«Χάρη στην πλήρη τεχνική και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τραπεζών, από τα πρώτα λεπτά της νέας χρονιάς οι πελάτες σε όλη τη χώρα μπόρεσαν να πραγματοποιούν πληρωμές ελεύθερα με τις πιστωτικές και χρεωστικές τους κάρτες. Οι εφαρμογές για κινητά και οι υπηρεσίες online banking είναι επίσης πλήρως προσβάσιμες», ανέφερε ο Σύνδεσμος.

Σημείωσε ότι μόνο τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες, κατατέθηκαν σε τράπεζες περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο λέβα. Όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών μετατράπηκαν αυτόματα στην επίσημα σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς χρεώσεις και χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους πελάτες.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, οι τράπεζες θα ανταλλάσσουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα λέβα σε ευρώ δωρεάν με τη σταθερή ισοτιμία. Από την πρώτη εργάσιμη ημέρα, οι έμποροι μπόρεσαν επίσης να λαμβάνουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ σε όλες τις ονομαστικές αξίες από τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η ομαλή μετάβαση είναι αποτέλεσμα πολυετών συντονισμένων και συνεπών προετοιμασιών από τον τραπεζικό τομέα και όλους τους βασικούς συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ABB, ο τραπεζικός τομέας επένδυσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ στην προσαρμογή των συστημάτων και της υποδομής πληροφορικής, ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κατά τη στιγμή της μετάβασης.

«Η ένταξη στην ευρωζώνη σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα στην ανάπτυξη της Βουλγαρίας, ένα βήμα που ενισχύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενισχύει την εμπιστοσύνη στην οικονομία και ανοίγει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, επενδύσεις και βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», δήλωσε επίσης ο Σύνδεσμος Τραπεζών.

ΚΥΠΕ