Συνεδριάζει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα υπό τον Μαρίνο Μουσιούττα

Πραγματοποιείται σήμερα στη 1.30μμ η πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τον χρόνο και η πρώτη υπό τον νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας, στην ατζέντα περιλαμβάνονται προς συζήτηση τέσσερα θέματα: η ενημέρωση για την κατάληξη για τον κατώτατο μισθό, το διάταγμα για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη Δημοκρατία ως φοιτητές, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και το νομοσχέδιο για την επάρκεια των κατώτατων μισθών και για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

Όπως έγραψε χθες ο «Π», οι κοινωνικοί εταίροι θα ενημερωθούν για το προσχέδιο απόφασης (διατάγματος) για την απασχόληση φοιτητών από τρίτες χώρες, τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους μπορούν να εργοδοτούνται και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

«Θα ενημερώσουμε για το πώς καταλήξαμε στον κατώτατο μισθό», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι έχουν γραφτεί διάφορα για το θέμα. «Τώρα, ενώπιος ενωπίω θα εξηγήσουμε με ποιο σκεπτικό καταλήξαμε στον αριθμό, που δεν είναι τυχαίος», είπε.

Από τα θέματα που θα συζητηθούν, ο Υπουργός θεωρεί ως προτεραιότητα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως είπε, στη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο αναλογιστής, ενώ θα γίνει ενημέρωση για το πού βρίσκεται μέχρι αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε, εξάλλου, ότι τα συγκεκριμένα θέματα έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν και εκτίμησε ότι αναμένεται να γίνει μια «περιληπτική εισαγωγή» και να μπουν οδικοί χάρτες και προτεραιότητες. Επιπλέον, θα μπουν καθορισμένες ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις του Σώματος.

Στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, από την πλευρά των εργοδοτών και εκπρόσωποι της ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, ενώ ΠΑΣΥΔΥ και ΠΟΑΣΟ συμμετέχουν ως παρατηρητές.

