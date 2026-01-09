Eurostat: Νέα πρωτιά Κύπρου στην αύξηση τζίρου λιανεμπορίου

Για ακόμη ένα μήνα η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο έφθασε το 8,5% τον Νοέμβριο του 2025 έναντι 2,3% που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

Τον Οκτώβριο, η ετήσια αύξηση στην Κύπρο ήταν 9,9%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+8,5%), την Πορτογαλία (+6,5%) και τη Δανία (+6,2%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-4,6%), τη Σλοβακία (-2,8%), την Αυστρία (-2,2%) και το Λουξεμβούργο (-0,1%).

Οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+5,8%), την Πορτογαλία (+2,2%) και τη Δανία (+1,9%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κροατία (-2,2%), το Βέλγιο (-1,6%) και τη Σλοβακία (-1,5%).