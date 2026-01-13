Αύξηση 3,38% στο βασικό μέρος συντάξεων- Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας

Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1.1.2026 στο βασικό μέρος κατά 3,38%, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το Υπουργείο, το μηνιαίο ύψος της πλήρους βασικής σύνταξης αυξάνεται σε €529,82 το μήνα και της κατώτατης σύνταξης σε €450,35 το μήνα, για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν υπάρχει αύξηση στο συμπληρωματικο μέρος. Επίσης, από 1.1.2026 το ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται σε €429,15 το μήνα.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσαν ακόμη ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2026 σε €1.325 την εβδομάδα και σε €5.742 το μήνα.

Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 3,38% από 5.1.2026.

Tο ύψος του βοηθήματος κηδείας καθορίζεται από 5.1.2026 σε €642,88 και το βοήθημα τοκετού σε €1.095,21, €1.642,81, €2.190,42, €2.738,02 για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και καθε μεταγενέστερο τέκνο, αντίστοιχα .