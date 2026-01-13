Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αύξηση 3,38% στο βασικό μέρος συντάξεων- Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας

Παράλληλα, σημειώνεται ότι με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν υπάρχει αύξηση στο συμπληρωματικό μέρος

Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1.1.2026 στο βασικό μέρος κατά 3,38%, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το Υπουργείο, το μηνιαίο ύψος της πλήρους βασικής σύνταξης αυξάνεται σε €529,82 το μήνα και της κατώτατης σύνταξης σε €450,35 το μήνα, για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν υπάρχει αύξηση στο συμπληρωματικο μέρος. Επίσης, από 1.1.2026 το ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται σε €429,15 το μήνα.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσαν ακόμη  ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2026 σε €1.325 την εβδομάδα και σε €5.742 το μήνα.

Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 3,38% από 5.1.2026.

Tο ύψος του βοηθήματος κηδείας καθορίζεται από 5.1.2026 σε €642,88 και το βοήθημα τοκετού σε €1.095,21, €1.642,81, €2.190,42, €2.738,02 για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και καθε μεταγενέστερο τέκνο, αντίστοιχα .

 

