Επίδομα τέκνου: Οι οικογένειες που το λαμβάνουν και τα ποσά ανά παιδί

Στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των οικογενειών που έλαβαν επίδομα τέκνου ανά έτος τα τελευταία χρόνια, κατανεμημένο με βάση τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων, προώθησε στη βουλή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Πρόδρομου Αλαμπρίτη, ο κ. Μουσιούττας αναφέρει τον αριθμό των δικαιούχων Επιδόματος Τέκνου για την περίοδο 2012 - 2024, κατά αριθμό εξαρτώμενων τέκνων (1, 2, 3, 4 και 5+) και κατά κατηγορία οικογένειας, (μονότεκνη/δίτεκνη, τρίτεκνη και πολύτεκνη). Σημειώνεται ότι για το 2010 και το 2011, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Παράλληλα, δίνονται στοιχεία για το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την παροχή του Επιδόματος Τέκνου (ΕΤ) και του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΕΜΟ) ανά έτος.

Όσον αφορά ερώτημα για την εθνικότητα της μητέρας των δικαιούχων ανά έτος (Κύπρια, υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, υπήκοος τρίτης χώρας), ο υπουργός σημειώνει ότι στο μηχανογραφικό σύστημα του Επιδόματος Τέκνου, δεν διατηρούνται στοιχεία σχετικά με την εθνικότητα της εκάστοτε αιτήτριας. Ωστόσο, παραθέτει πίνακες που έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με την ταυτότητα της αιτήτριας, όσες έχουν Κυπριακή Ταυτότητα (ΑΔΤ) και όσες έχουν Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC) - δηλαδή προέρχονται από Κράτος της ΕΕ ή τρίτη χώρα.

Μειώνονται οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος τέκνου με Κυπριακή Ταυτότητα μειώθηκε σε 44.902 από 47.497 το 2023, 49.284 το 2022, 50.222 το 2021 και 50.443 το 2020.

Όσον αφορά τον αριθμό των δικαιούχων με Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, ανήλθε το 2024 σε 11.387 από 11.694 το 2023, 11.866 το 2022, 12.029 το 2021 και 11.982 το 2020.

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την παροχή του Επιδόματος Τέκνου (ΕΤ) ανήλθε το 2024 στα €88,8 εκατ. από €79,7 εκατ. το 2023, €80,7 εκατ. το 2022, €74,1 εκατ. το 2021 και €86 εκατ. το 2020.

Αναφορικά με το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΕΜΟ), ανήλθε το 2024 στα €39,5 εκατ. από €38,6 εκατ. το 2023, €35,8 εκατ. το 2022, €34,8 εκατ. το 2021 και €35 εκατ. το 2020.

Τα ποσά ανά τέκνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι €19.500, το επίδομα τέκνου είναι €588 για ένα παιδί, €705 για δύο παιδιά, €1293 για τρία παιδιά και €2073 για τέσσερα.

Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από €19.501 μέχρι €39.000, το επίδομα τέκνου είναι €526 για ένα παιδί, €643 για δύο παιδιά, €1231 για τρία παιδιά και €1887 για τέσσερα.

Όσον αφορά οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από €39.001 μέχρι €49.000, το επίδομα τέκνου είναι €470 για ένα παιδί, €470 για δύο παιδιά, €940 για τρία παιδιά και €1559 για τέσσερα.

Τέλος για τις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από €49.001 μέχρι €59.000, το επίδομα τέκνου είναι €0 για ένα παιδί, €427 για δύο παιδιά, €854 για τρία παιδιά και €1404 για τέσσερα.

Σημειώνεται ότι από την 1.1.2025 καταργήθηκε το όριο περιουσιακών στοιχεων για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Κύπριοι και αλλοδαποί

Ο υπουργός απάντησε και σε ερώτηση του βουλευτή του ΕΛΑΜ, Σωτήρη Χρίστου για τον αριθμό των ληπτών του επιδόματος τέκνου και τα συνολικά ποσά που έλαβαν μέχρι σήμερα (α) Κύπριοι πολίτες και (β) Αλλοδαποί πολίτες (από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες).

Όσον αφορά τον αριμό των Κύπριων Αιτητων (πολίτες με Κυπριακή Ταυτότητα) είναι 42,149 και το συνολικό ύψος επιδομάτων (τέκνου και μονογονιού) € 76.781.519,57.

Για τους αλλοδαπούς Αιτητές (πολίτες ΕΕ και τρίτων χωρών με Αριθμό Εγγραφής Αλλοδαπού - ARC), ο αριθμός των ληπτών επιδόματος είναι 11,056 και το συνολικό ύψος επιδομάτων (τέκνου και μονογονιού) € 20.028.410,10.