Στο short list για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ο Κωνσταντίνος Ηροδότου

Στη «μικρή λίστα» των δύο τελευταίων υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) κατάφερε να μπει ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και νυν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ελλαδικής CrediaBank, Κωνσταντίνος Ηροδότου. Η ΕΑΤ εδρεύει στο Παρίσι, είναι ένα ανεξάρτητος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ρόλο ρυθμιστή του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Η πιο γνωστή στο ευρύ κοινό δραστηριότητά της είναι η εκτέλεση των ευρωπαϊκών stress tests.

Η διαδικασία για την επιλογή του νέου προέδρου της ΕΑΤ (European Banking Authority - ΕΒΑ το αγγλικό ακρωνύμιο) ξεκίνησε τον Νοέμβριο, μετά την παραίτηση του Ισπανού José Manuel Campa, τον Σεπτέμβριο, και έχει εισέλθει στην τελική φάση με την εμπλοκή των πολιτικών οργάνων της ΕΕ. Ο διορισμός επικυρώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Ηροδότου τρέχει στη διαδικασία ως αουτσάιντερ, καθώς προέρχεται από ένα μικρό κράτος μέλος. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα είναι ο πρώτος Κύπριος που φτάνει μια ανάσα από την ανάληψη ηγετικής θέσης σε ευρωπαϊκό οργανισμό.

Ο δεύτερος υποψήφιος που έμεινε στην τελική φάση είναι ο Γάλλος Francois-Louis Michaud, νυν εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ωστόσο η μάχη δεν έχει κριθεί, καθώς η εμπειρία του κ. Ηροδότου τόσο ως κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Επίσης, διατηρεί μια καλή φήμη στην Ευρώπη από τη θητεία του στην ΕΚΤ, η οποία έχει τη σημασία της.

Ο κ. Ηροδότου κατάφερε να φτάσει στην τελική φάση μετά από τρεις γύρους κατά τους οποίους αποκλείστηκε μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Από τον πρώτο στον δεύτερο γύρο πέρασαν δέκα (δεν είναι γνωστός ο αρχικός αριθμός των ενδιαφερόμενων για τη θέση), από τον δεύτερο στον τρίτο έξι και από τον τρίτο στον τέταρτο δύο.

Ακρόαση στις Βρυξέλλες

Ο τέταρτος γύρος διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Χθες πραγματοποιήθηκε ακρόαση με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σήμερα έχει προγραμματιστεί ακρόαση με τους αντιπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών των κρατών μελών. Υπέρ της προώθησης της υποψηφιότητας του κ. Ηροδότου κινείται έντονα ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα ο οποίος ανέφερε στον «Π» ότι έχει αποσπάσει τη θετική στάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ομάδας των Πρασίνων και των Patriots (Πατριώτες για την Ευρώπη).

Ο ρόλος της EAT

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ιδρύθηκε το 2011 και διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποστολή της είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τις τράπεζες όλων των κρατών μελών, ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες εποπτείας και διαφάνειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η EBA καταρτίζει τεχνικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για ζητήματα όπως η κεφαλαιακή επάρκεια, η ρευστότητα, η διαχείριση κινδύνων και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ διενεργεί και τα ευρωπαϊκά stress tests, αξιολογώντας την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε περιόδους κρίσης. Παράλληλα, προωθεί τη σύγκλιση των εθνικών εποπτικών πρακτικών και ενισχύει την προστασία των καταναλωτών.

Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συμβάλλει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στη λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ.