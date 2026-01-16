Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δημόσια αργία το Σάββατο λόγω κηδείας Γιώργου Βασιλείου - Τι ισχύει για υπεραγορές και καταστήματα

Όπως δήλωσε ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου. Παρόλο που η μέρα έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως δημόσια αργία, "ο ιδιωτικός τομέας θα εργαστεί κανονικά, όπως και οι υπεραγορές"

Ανοιχτές θα παραμείνουν οι υπεραγορές το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ημέρα της κηδείας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ανέφερε ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου.

Παρόλο που η μέρα έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως δημόσια αργία, "ο ιδιωτικός τομέας θα εργαστεί κανονικά, όπως και οι υπεραγορές", ανέφερε.

"Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση", πρόσθεσε, "οι εργαζόμενοι θα δουλέψουν κανονικά, όπως εργάζονται το Σάββατο", σημείωσε και θα εφαρμοστεί η νομοθεσία που εφαρμόζεται για την εργασία το Σάββατο και την Κυριακή.

Ανοικτά θα παραμείνουν και τα καταστήματα λιανικής πώλησης αύριο Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ημέρα της κηδείας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης.

Όπως είπε, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, «δεν επηρεάζεται ο ιδιωτικός τομέας σύμφωνα με τον Κώδικα των εργασιακών σχέσεων». Άρα, πρόσθεσε, «τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά παντού».

Να σημειωθεί πως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ορίσει την αυριανή ημέρα, κατά την οποία θα τελεστεί η κηδεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ως δημόσια αργία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

