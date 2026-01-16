Το στεγαστικό πρόβλημα στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ

Την πρόθεση της Κύπρου να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος και εποικοδομητικός εταίρος, στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ανέδειξε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στέγαση σε ομάδα ξένων δημοσιογράφων και ανταποκριτών από τις Βρυξέλλες.

Σε παρουσίασή του, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στη ραγδαία επιδείνωση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο επηρεάζει το σύνολο των κρατών μελών και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα του ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου. Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι η στεγαστική πολιτική παραμένει εθνική αρμοδιότητα, η αυξανόμενη δυσκολία μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων πολιτών να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη στέγη καθιστά αναγκαία μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση.

Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, η σημασία για αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος έχει αναγνωριστεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο στην ΕΕ, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρά, για πρώτη φορά, σε διορισμό Επιτρόπου αρμόδιου για τη στέγαση. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της πρόθεσης της Επιτροπής να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, το οποίο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, την κινητοποίηση επενδύσεων, την άμεση στήριξη και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και τη στήριξη εκείνων που επηρεάζονται περισσότερο.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών, η προσιτή στέγαση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Κύπρος θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες: (α) την προσιτή και βιώσιμη στέγαση για όλους, (β) την ενίσχυση των επενδύσεων, (γ) την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, και (δ) την προώθηση της ανταλλαγής γνώσης και δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της, η Κύπρος θα φιλοξενήσει Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για τη Στέγαση, στις 11 και 12 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Στέγασης, των αρμόδιων Υπουργών, εμπειρογνωμόνων, θεσμών της ΕΕ και της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος της Συνάντησης είναι η προώθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο κ. Ιωάννου, η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για την υιοθέτηση Συμπερασμάτων προς υιοθέτηση από το Συμβούλιο EPSCO τον Ιούνιο του 2026, ενισχύοντας τη συλλογική πολιτική δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελεί σύνθετο εγχείρημα, τονίζοντας, ωστόσο, την ισχυρή πολιτική βούληση για συνεργασία, ώστε η κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία για την ΕΕ, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χθες, 15 Ιανουαρίου, στο περιθώριο της επίσκεψης του Κολλεγίου Επιτρόπων, ο κ. Ιωάννου επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ΕΕ. Στη βάση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για την ενίσχυση της συνεργασίας και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητας των κρατών.