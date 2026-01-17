Φοροαπαλλαγές: «Δώρο» €2 δισ. για εργασία στην Κύπρο

Τα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης στην Κύπρο, με την προσφορά φορολογικών εκπτώσεων σε υψηλά αμειβόμενους (με εισόδημα πέραν των 55.000 ετησίως), λειτουργούν, καθώς τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι τα εκμεταλλεύονται. Τα εν λόγω κίνητρα αφορούν και τους Κύπριους.

Σύμφωνα με στοιχεία που προώθησε στη Βουλή το Τμήμα Φορολογίας με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Minds in Cyprus», συνολικά 21.328 φορολογούμενοι διεκδίκησαν φορολογικές εκπτώσεις €724,5 εκατ. το 2024.

Το 2023, συνολικά 20.191 φορολογούμενοι διεκδίκησαν φοροαπαλλαγές €647,2 εκατ. ενώ το 2022 οι φοροαπαλλαγές για 15.449 άτομα ήταν €442,5 εκατ. και το 2021 9.794 άτομα είχαν φοροελαφρύνσεις €228,5 εκατ.

Τα έτη 2021-2023, οι φορολογικές εκπτώσεις που διεκδίκησαν 25.277 φορολογούμενοι, ανήλθαν στο €1,3 δισ. Δηλαδή συνολικά την περίοδο 2021-24 οι εκπτώσεις ξεπέρασαν τα €2 δισ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αφορά εργαζομένους από τρίτες χώρες (ειδικά από Ρωσία και Ουκρανία) που απασχολούνται σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία. Τα κίνητρα δόθηκαν για να υποστηριχθεί η προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων.

Οι εν λόγω εκπτώσεις δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως κόστος καθώς οι εργαζόμενοι που τις αξιοποιούν εγκαταστάθηκαν στη χώρα, παράγουν και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Κύπρου. Χωρίς το φορολογικό κίνητρο ίσως να μην έρχονταν να εργαστούν στη χώρα μας.

Η πλειοψηφία Ρώσοι

Η πλειοψηφία των 21.328 φορολογουμένων που έλαβαν τις υψηλότερες εκπτώσεις ήταν Ρώσοι (9.795). Συγκεκριμένα, διεκδίκησαν φοροαπαλλαγές €355,9 εκατ. για φόρο εισοδήματος €49,6 εκατ.

Οι Κύπριοι που διεκδίκησαν φορολογικές εκπτώσεις ήταν συνολικά 3.480 με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €97,5 εκατ.

Συνολικά 1.760 από την Ελλάδα, διεκδίκησαν φορολογικές εκπτώσεις €51,6 εκατ. και 1.402 από την Ουκρανία (€41,4 εκατ.). Όσον αφορά την Ελλάδα, φαίνεται ότι μεγάλο μέρος των φορολογούμενων, νέων κυρίως ατόμων, που έρχεται στη χώρα εργοδοτείται σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Ανά οικονομική δραστηριότητα, η πλειοψηφία των εργαζομένων που διεκδίκησαν φορολογικές εκπτώσεις εργοδοτούνται στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, καθώς και διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.

«Minds in Cyprus»

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το σχέδιο δράσης για «Minds in Cyprus», για την προσέλκυση Κύπριων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Το φορολογικό νομοσχέδιο στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus» στοχεύει στον επαναπατρισμό Κυπρίων ταλέντων και την προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών από το εξωτερικό.

Με βάση το νομοσχέδιο, παρέχεται απαλλαγή 25% από τον φόρο εισοδήματος επί των αμοιβών από οποιαδήποτε εργασία στην Κύπρο. Το μέγιστο ποσό της απαλλαγής ανέρχεται σε €25.000 ανά φορολογικό έτος. Για να δικαιούται κάποιος την έκπτωση, πρέπει να ήταν κάτοικος εξωτερικού για τουλάχιστον 7 συνεχή έτη πριν από την έναρξη της εργασίας του στην Κύπρο.

Τον Μάιο κατατέθηκε στη Βουλή αναθεωρημένο φορολογικό νομοσχέδιο στο πλαίσιο πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus».

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο νομοσχέδιο αφορούν:

(α) την περίληψη και των αυτοτελώς εργαζομένων πέραν των μισθωτών,

(β) την εισαγωγή εισοδηματικού κριτηρίου ύψους €30.000,

(γ) εισάγεται προϋπόθεση ώστε ο φορολογούμενος να ήταν στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε έτος που προηγείται της περιόδου των 7 ετών που ήταν εκτός της Δημοκρατίας (στόχευση σε Κύπριους πολίτες),

(δ) προστέθηκε επιλογή ώστε το πλαίσιο να εφαρμόζεται είτε σε άτομα που εργάστηκαν στο εξωτερικό για περίοδο τουλάχιστον 84 μηνών (7 έτη) χωρίς τίτλο σπουδών ή να εργάστηκε τουλάχιστον 36 μήνες εκτός της Δημοκρατίας με τίτλο σπουδών (αναγνωρισμένο ως προς την ισοτιμία από ΚΥΣΑΤΣ),

(ε) διευκρινίζεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο 8(21Α) θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τη λήξη του (2027).

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2025», έχει στόχο την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων και άλλων διευκολύνσεων με στόχο τη μετακίνηση ειδικευμένων εργαζομένων στη Δημοκρατία και τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών.