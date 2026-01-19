Συνέδριο για την συνεισφορά των εταιρειών Forex στην Κυπριακή οικονομία

Η συνεισφορά των εταιρειών Forex στην οικονομία της Κύπρου, θα παρουσιαστούν σε σημαντικό συνέδριο που θα γίνει στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση με τίτλο "Cy Economy Forex Conference’26" οργανώνεται από την εταιρεία FMW Financial Media Way και θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00 – 15:00 στο Royal Hall.

Στόχος του «Cy Economy FOREX Conference ’26» είναι η παρουσίαση της συνεισφοράς του τομέα του Forex στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη και γενικότερα στην οικονομία. Επίσης, θα γίνει υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση για το θεσμό των forex, το νομικό πλαίσιο τους, την εποπτεία τους, τους τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους και τις διάφορες ευκαιρίες επενδύσεων που προσφέρουν.

Ακόμα, το Conference επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εταιρειών Forex να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σ’ ένα ακροατήριο που πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτού του είδους τις επενδύσεις.

Στο Conference θα παρευρεθούν και θα αναλύσουν το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των υπηρεσιών Forex, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των ρυθμιστικών αρχών και άλλοι αρμόδιοι με το θέμα.

Στην ατζέντα του Conference περιλαμβάνονται θέματα, όπως:

Ο τομέας των Forex και η συνεισφορά τους στην οικονομία.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν οι εταιρείες Forex.

Το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εταιρείες Forex.

Οι ευκαιρίες για επενδύσεις στην αγορά των Forex.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν το Conference, που είναι δωρεάν, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη διοργανώτρια εταιρεία FMW Financial Media Way στο τηλέφωνο 22342005 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@fmw.com.cy.