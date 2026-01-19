Γ. Θεοχαρίδης: Στους 808 οι εποπτευόμενοι, 8 εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων λέει ο Πρόεδρος ΕΚΚ

Αύξηση 2,53% κατέγραψε ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) τα τελευταία πέντε χρόνια (2020 – 2025), κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Γιώργος Θεοχαρίδης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συζήτησε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2026.

Ο κ. Θεοχαρίδης είπε ότι στο τέλος του 2025 ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων από την ΕΚΚ διαμορφώθηκε στις 808, ενώ βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης για αδειοδότηση 61 νέες αιτήσεις διαφόρων τύπων.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ότι συνολικά οκτώ εταιρείες έχουν λάβει άδεια για να προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και πρόσθεσε ότι έχουμε ακόμη 21 αιτήσεις εταιρειών που ζητούν να αποκτήσουν την σχετική άδεια.

«Κάποιες από αυτές τις εταιρείες που ήδη αδειοδοτήθηκαν είναι πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες με εκατομμύρια πελάτες ανά την Ευρώπη», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρίδη, ο προϋπολογισμός της ΕΚΚ για το 2026 είναι ισοσκελισμένος με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €19,25 εκατομμύρια.

Ανέφερε ότι τα συνολικά έσοδα είναι αυξημένα κατά 24,04% ή κατά €3,73 εκ. περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας.

Σημείωσε ότι από φέτος και για τα επόμενα έτη η ΕΚΚ αναμένει αυξημένα έσοδα λόγω της εφαρμογής νέων οδηγιών αλλά και στη βάση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της με στόχο να περιοριστεί η κρατική χορηγία.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ότι η Επιτροπή επικεντρώνεται ώστε να υπάρχει πάντα η προστασία των επενδυτών και πρόσθεσε ότι «οι εποπτευόμενες οντότητες που είναι κάτω από την Επιτροπή δουλεύουν με τέτοιον τρόπο ώστε οι επενδυτές να είναι πάντα προστατευμένοι και ταυτόχρονα όμως να προωθούμε μία υγιή ανάπτυξη της αγοράς».

Ανέφερε ότι όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες που θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες γύρω από τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία «και ήδη έχουμε κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν πάρει άδεια για να προωθήσουν αυτές τις υπηρεσίες είτε επενδυτικές υπηρεσίες».

«Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον από πολύ μεγάλες και σταθερές εταιρείες για να πάρουν άδεια από την Επιτροπή και να έχουν τις υπηρεσίες τους για την ευρωπαϊκή επικράτεια μέσα από την Κύπρο», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 που είναι η κυπριακή Προεδρία της ΕΕ «είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά νομοθετήματα που έρχονται από την Ευρώπη και που έχουν να κάνουν με τις κεφαλαιαγορές».

Ερωτηθείς πόσες εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες σε κρυπτονομίσματα, ο κ. Θεοχαρίδης είπε ότι υπάρχουν τρεις Επενδυτικές Εταιρείες που διεύρυναν την άδεια τους για να προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και ταυτόχρονα υπάρχουν πέντε εταιρείες που ήδη πήραν την άδεια αποκλειστικά να προσφέρουν υπηρεσίες σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία».

Έχουμε ακόμη 21 αιτήσεις εταιρειών που θέλουν να πάρουν άδεια, ανέφερε και πρόσθεσε ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες που ήδη αδειδοτηθήκαν είναι πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες με εκατομμύρια πελάτες ανά την Ευρώπη».

«Είναι πολύ καλό για την Κύπρο και το ότι εμπιστευτήκαν την Κύπρο για να παρέχουν πανευρωπαϊκά αυτές τις υπηρεσίες τους, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται τις απαιτήσεις προς την ΕΚΚ», πρόσθεσε.

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η ΔΗΠΑ επικροτεί και στηρίζει «το τεράστιο έργο που γίνεται από τον Πρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου της Επιτροπής, αλλά και από τα στελέχη και όλους τους εργαζομένους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ανέφερε ότι με τις σημερινές συνθήκες και την ανάπτυξη της οικονομίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει ένα σπουδαίο έργο, γιατί ελέγχει όλες τις επενδυτικές εταιρείες, οντότητες που έρχονται στην Κύπρο».

Προσθέτει ότι η Επιτροπή διενεργεί αυστηρότατους ελέγχους, έχει προσληφθεί ικανοποιητικό προσωπικό για να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και να σβήσουμε από το χάρτη τις παλιές αμαρτίες που βαραίνουν τον τόπο μας».

«Ως ΔΗΠΑ στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και έχουμε πάρει ισχυρές διαβεβαιώσεις ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε όλες τις πτυχές», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η ΔΗΠΑ επικροτεί τη «μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Επιτροπή έτσι ώστε αυτές οι εταιρίες να προσφέρουν και άλλα προϊόντα όχι μόνο επενδυτικά».

«Ο Πρόεδρος της επιτροπής μας διαβεβαίωσε ότι έχει τα κατάλληλα εργαλεία και τη δύναμη να ωθήσει τις εταιρείες αυτές να αυξήσουν τα προϊόντα τους και σε πολλούς άλλους τομείς και να γίνουν πιο ελκυστικά», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι η ΕΚΚ δίνει σημασία στην ποιότητα των εταιρειών και όχι στην ποσότητα και πρόσθεσε ότι το προσωπικό της ΕΚΚ βρίσκεται σε ικανοποιητικό αριθμό.

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι ένα άλλο θέμα που έχει προτάξει η ΔΗΠΑ εδώ και δύο χρόνια είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται και ενώ εκπαιδεύεται για 3 - 4 χρόνια για να επιτελεί όλους αυτούς τους σημαντικότατους ελέγχους μετά να πηγαίνει στις άλλες υπηρεσίες γιατί υπάρχουν πιο ψηλές κλίμακες».

Αυτό είναι ζημιά για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απαιτήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή να αρχίσουν ένα εντατικό διάλογο, ούτως ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη αναβάθμιση», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Τρυφωνίδης χαιρέτισε τις υποεπιτροπές που λειτουργούν, για είναι σημαντικό για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη φήμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως την υπόεπιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και την Υποεπιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ