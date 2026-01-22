Η εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ για τηλεργασία στο δημόσιο: Όλες οι πληροφορίες

Εγκύκλιο για την τηλεργασία στο δημόσιο που ξεκινά στις 2 Απριλίου εξέδωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, περιλαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες, τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα εξέδωσε πρόσφατα και εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται κατευθυντήριες οδηγίες για καθοδήγηση των Υπηρεσιών, των υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων.

Προϋποθέσεις εφαρμογής της τηλεργασίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει η Διευθύντρια του Τμήματος, Έλενα Οικονομίδου-Αζίνα, βασική προϋπόθεση εφαρμογής της τηλεργασίας, είναι τα καθήκοντα των υπαλλήλων και των εργοδοτουμένων, ή μέρος αυτών, να είναι εφικτό να εκτελούνται εξ΄ αποστάσεως, με βάση τη φύση τους και τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους, όπως κρίνεται από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι, από την εφαρμογή της τηλεργασίας εξαιρούνται οι υπάλληλοι και οι εργοδοτούμενοι που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, ενώ προνοείται αρμοδιότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει την εξαίρεση και άλλων κατηγοριών υπαλλήλων από τη δυνατότητα εφαρμογής της τηλεργασίας. Η τηλεργασία εφαρμόζεται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν και εργοδοτούμενους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο στα καθήκοντα που εκτελούν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Για να καταστεί εφικτή η τηλεργασία, οι οικείες Υπηρεσίες θα πρέπει να προμηθεύσουν τους υπαλλήλους/ εργοδοτούμενούς τους, που θα κριθεί ότι μπορούν και θα ενδιαφερθούν να τηλεργάζονται, με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και λογισμικό/εφαρμογές για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα, η τηλεργασία θα μπορεί να παραχωρηθεί νοουμένου ότι είναι στη διάθεση του υπαλλήλου υπηρεσιακός φορητός υπολογιστής και είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως σύνδεσή του με το υπηρεσιακό τηλέφωνο (μέσω του λογισμικού Cisco Jabber) και το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Microsoft Office 365).

Eπίσης, βασική προϋπόθεση για τηλεργασία είναι να υπάρχει εγκατεστημένο στις Υπηρεσίες το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS), για να είναι δυνατή η πρόσβαση του υπαλλήλου στην αλληλογραφία και στα υπηρεσιακά έγγραφα, υπό συνθήκες προστασίας και ασφάλειας των υπηρεσιακών εγγράφων, εκτός εάν τα καθήκοντα του υπαλλήλου είναι τέτοια που αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Επισημαίνεται ότι, στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της τηλεργασίας, οι υπάλληλοι, που στο πλαίσιο των καθηκόντων τους απαιτείται να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα, δεν θα μπορούν να τηλεργάζονται, δεδομένου ότι, για την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτά, απαιτείται αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της δημόσιας υπηρεσίας, για σκοπούς ασφάλειας των εγγράφων και πληροφοριών. Με την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή είναι εφικτή μόνο η χρήση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS).

Όροι εφαρμογής της τηλεργασίας

Όπως τονίζεται, η τηλεργασία είναι οικειοθελής και θα παραχωρείται με την έγκριση του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν λειτουργού, κατόπιν υποβολής αίτησης από τον υπάλληλο, μέσω του άμεσα προϊστάμενού του, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και δεδομένα και με γνώμονα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, το οποίο είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες και το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί για να καλύψει και αυτή τη λειτουργία. Υπηρεσίες που δεν έχουν εγκαταστήσει τέτοιο σύστημα θα πρέπει να προχωρήσουν να το εξασφαλίσουν, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της τηλεργασίας.

Ο ανώτατος αριθμός ημερών τηλεργασίας ανά ημερολογιακό έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16.12.2025, ο ανώτατος αριθμός εργάσιμων ημερών τηλεργασίας καθορίστηκε στις 50 εργάσιμες ημέρες, ανά ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2026, ως πρώτο έτος εφαρμογής της τηλεργασίας, ο ανώτατος αριθμός ημερών τηλεργασίας καθορίστηκε στις 20 εργάσιμες ημέρες, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την ομαλή προσαρμογή των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων/εργοδοτουμένων στον νέο τρόπο εργασίας.

Σημειώνεται ότι, η τηλεργασία δεν αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου και εργοδοτούμενου, και ως εκ τούτου ο υπάλληλος και εργοδοτούμενος δεν δύναται να απαιτεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με τη μορφή αυτή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά ούτε και υποχρέωση του υπαλλήλου και εργοδοτούμενου, και ως εκ τούτου δεν δύναται να επιβάλλεται σε αυτόν από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος.

Έλεγχος τηλεργασίας και δικαίωμα προϊσταμένων για διακοπή της

Ο έλεγχος της εργασίας υπαλλήλου κατά την τηλεργασία θα γίνεται με τον έλεγχο της παραγόμενης εργασίας, που αποτελεί ευθύνη του άμεσα προϊστάμενού του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους του, καθώς και για την εποπτεία τους.

Επισημαίνεται ότι, η μη ικανοποιητική απόδοση του υπαλλήλου κατά την τηλεργασία, όπως θα κρίνεται από τον άμεσα προϊστάμενό του ή/και τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της τηλεργασίας ή απόρριψη μελλοντικού αιτήματός του για τηλεργασία. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν, ο οικείος Προϊστάμενος Τμήματος και ο άμεσα προϊστάμενος του υπαλλήλου ή του εργοδοτούμενου διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την τηλεργασία, για να συνεχίσει την εκτέλεση των καθηκόντων του με φυσική παρουσία στον συνηθισμένο τόπο εργασίας του.

Σημειώνεται ότι, η τηλεργασία δεν μεταβάλλει τους λοιπούς όρους απασχόλησης των υπαλλήλων και εργοδοτουμένων, ούτε τα καθήκοντα και υποχρεώσεις τους, όπως καθορίζονται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και στους όρους απασχόλησής τους, αντίστοιχα, περιλαμβανομένου του ωραρίου εργασίας τους.

Επιπλέον, ο υπάλληλος που εργάζεται με τηλεργασία δεν υπέχει υποχρέωση να παραμένει συνδεδεμένος με τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας του.

Υπάλληλος και εργοδοτούμενος που εργάζεται με τηλεργασία εφαρμόζει τις οδηγίες και πολιτικές κυβερνοασφάλειας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η τηλεργασία εκτελείται από τον χώρο διαμονής του υπαλλήλου και εργοδοτούμενου, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι ο χώρος τηλεργασίας τους είναι κατάλληλος για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους

Κάλεσμα στους προϊσταμένους υπηρεσιών

Οι οικείοι Προϊστάμενοι των Υπουργείων, Υφυπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών, που έχουν την ευθύνη εφαρμογής της τηλεργασίας, καλούνται όπως ενημερωθούν κατάλληλα για το πλαίσιο εφαρμογής της τηλεργασίας και προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για εφαρμογή της. Οι ενέργειες προετοιμασίας θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, τονίζεται, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη εφαρμογής της τηλεργασίας από τις 2.4.2026. Επιπρόσθετα, αναμένεται από τους οικείους Προϊστάμενους, η επισταμένη παρακολούθηση της εφαρμογής της τηλεργασίας προς διασφάλιση της αποδοτικής άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων τους και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών τους.

Συστήνεται όπως η προώθηση των αναγκαίων ενεργειών και ο συντονισμός των διευθύνσεων/τομέων εργασίας των Υπηρεσιών ανατεθεί σε κατάλληλο λειτουργό ή ομάδα κατάλληλων λειτουργών για αποτελεσματικότερη προετοιμασία και εφαρμογή της τηλεργασίας στις Υπηρεσίες σας.

Οι εν λόγω λειτουργοί μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Εύη Κοζάκη, Ανώτερη Λειτουργό Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στο τηλ. 22601594 και Μαρία Σταύρου, Λειτουργό Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α’, στο τηλ. 22601550) για τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις.

Νοείται ότι, δεν θα είναι εφικτή η ανταπόκριση σε ερωτήματα που απασχολούν τον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, γι’ αυτό και θα πρέπει να τυγχάνουν διαχείρισης εντός της κάθε Υπηρεσίας και σε περίπτωση που χρειάζεται η συμβολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αυτή να ζητείται σε κεντρικό επίπεδο.