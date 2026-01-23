Στα €3,8 δισ. η ζήτηση για ομόλογο Eurobank ύψους €400 εκατ.

Οδηγοί Προσοχή! Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους στα ορεινά - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου ύψους €400 εκατ. («Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank» ή «Ομόλογα»). 

Τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου  2037, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 29 Ιανουαρίου 2032 ως και τις 29 Απριλίου 2032 (11.25ΝC6.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%. Ο διακανονισμός της έκδοσης θα λάβει χώρα στις 29 Ιανουαρίου 2026 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει στα €3.8 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη 9.5 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει €400 εκατομμύρια ευρώ μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 160μ.β. από 200μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές. 

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 75% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 16% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 3% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη συνεχιζόμενη/διαρκή κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την  Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων  (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS ενήργησαν ως Συν-Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

