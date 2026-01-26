Ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τουρισμό η ΕΤΑΠ Πάφου- Oι βασικοί στόχοι για το 2030

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ο τουρισμός της Πάφου όχι μόνο αντέχει αλλά εξελίσσεται. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), Νάσος Χατζηγεωργίου, παρουσιάζει στον «Π» τα όσα σημάδεψαν την τουριστική βιομηχανία της Πάφου το 2025 και τις στρατηγικές επιλογές που εδραιώνουν την Πάφο ως έναν πολυθεματικό, έξυπνο και βιώσιμο προορισμό. Σκιαγραφεί, επίσης, τους άξονες του 2026 και το όραμα έως το 2030, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες αλλά και τα διαχρονικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο τουριστικός τομέας της επαρχίας, με στόχο έναν ποιοτικό, ανθεκτικό και διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό.

Καλές οι επιδόσεις

Όπως επισημαίνει, «οι επιδόσεις της περασμένης χρονιάς, τόσο σε αφίξεις όσο και σε εισοδήματα μας βρίσκουν ικανοποιημένους». Παρά τις αντιξοότητες που υπήρξαν και οι οποίες λίγο πολύ αφορούν και τη φετινή χρονιά. «Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, την όλη άστατη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, τα υψηλά κόστη ενέργειας, την έλλειψη προσωπικού, το σοβαρότατο πρόβλημα της λειψυδρίας και την οικονομική στενότητα που παρουσιάζεται σε αρκετές χώρες που αποτελούν πηγές τουρισμού για την επαρχία μας».

Συνδεσιμότητα

Στη διατήρηση της ανοδικής πορείας του τουρισμού στην Πάφο συνέβαλε μία σειρά παραγόντων τους οποίους απαριθμεί: Κατ'αρχήν, η αύξηση της συνδεσιμότητας με τη γερμανική και πολωνική αγορά, καθώς και η επαναφορά ή αύξηση δρομολογίων από βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

«Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συστηματικής συνεργασίας των διαφόρων φορέων όπως η Hermes Airports, η ΕΤΑΠ, το Υφυπουργείο Τουρισμού, οι ξενοδόχοι και οι αεροπορικές εταιρείες», εξηγεί ο κ. Χατζηγεωργίου, για να προσθέσει πως «η Πάφος σήμερα διαθέτει ένα πολύ ικανοποιητικό δίκτυο αεροπορικής σύνδεσης σε ετήσια βάση. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ισχυρή παρουσία της Ryanair και της διασύνδεσης με Πολωνία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο και Κεντρική Ευρώπη. Σημαντική είναι και η διασύνδεση του αεροδρομίων μέσω των Jet 2 και Easyjet, καθώς επίσης η επαναφορά της Lufthansa.

«Αυτή τη στιγμή η προσπάθειά μας εστιάζεται στη διασύνδεση και με άλλα αεροδρόμια της Γερμανίας, με την Ελβετία, το Άμστερνταμ, τον Λίβανο και την Αίγυπτο. Θα θέλαμε επίσης παρουσία των Κυπριακών Αερογραμμών στο διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου», σημειώνει.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Το δεύτερο στοιχείο που έδωσε ώθηση στον τουρισμό κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς ήταν η ολοκλήρωση αρκετών δράσεων σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης.

«Τα σημεία έξυπνης πληροφόρησης αυξήθηκαν κατά 25, αναβαθμίστηκαν οι εφαρμογές ψηφιακών περιηγήσεων, ενώ οι ψηφιακές εκστρατείες εντός και εκτός Κύπρου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα», ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΤΕΠ. Προσθέτοντας πως η Πάφος «αποτελεί σήμερα ένα καλό παράδειγμα έξυπνου προορισμού σε μεσογειακό επίπεδο, ενώ οι δράσεις έξυπνου τουρισμού συνεχίζουν να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα».

Τουριστικές εμπειρίες

Το τρίτο στοιχείο που ενίσχυσε το τουριστικό οικοσύστημα της πόλης και επαρχίας ήταν η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, καθώς επίσης των διαδραστικών εμπειριών.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, «το 2025 δημιουργήθηκαν οικοδιαδρομές και θεματικά clusters, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών. Σχεδιάστηκε η οικοδιαδρομή «Οι Δρόμοι της Ελιάς», προσφέρθηκαν περιηγήσεις στις κοινότητες και στα μουσεία της περιοχής Ακάμα –Λαόνας, διοργανώθηκαν βιωματικά εργαστήρια στη Δρούσια, Παναγιά, Φύτη και αλλού». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του αποτυπώθηκαν οι πολιτιστικές διαδρομές «Μύθος της Θεάς Αφροδίτης» και τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» με έμφαση στην πανευρωπαϊκή τους διάσταση. «Ποδηλασία, φύση και υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η δημιουργία επτά διαδρομών καλύπτοντας πέραν των 30 κοινοτήτων, καθώς και η προώθηση των εμπειριών γαστρονομίας, οίνου και παραδοσιακών προϊόντων, ενίσχυσαν την πορεία του τουρισμού της επαρχίας και συντείνουν στη μετάβαση από το δίπτυχο του ήλιου και της θάλασσας στον τουρισμό εμπειρίας και ποιότητας».

Στρατηγική 2026 – 2030

Το 2026, σημειώνει, στοχεύει στην ακόμη πιο ποιοτική αναβάθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της Πάφου, με εστίαση σε νέες θεματικές αγορές τουρισμού, όπως ο αθλητικός, ο περιπατητικός και ο γαμήλιος τουρισμός, η ανάπτυξη νέων οικοδιαδρομών και διαδραστικών εμπειριών και εκδηλώσεων. Η ψηφιακή αναβάθμιση του προορισμού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, όπως και η ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

«Θέλουμε, επίσης, να αναδείξουμε την ύπαιθρό μας με έμφαση στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς. Όλα τα πιο πάνω υποστηρίζονται μέσα από τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στο ετήσιο σχέδιο δράσης για το 2026. Μέχρι το 2030 προσβλέπουμε η Πάφος να κατακτήσει ακόμη πιο ψηλή θέση ως ένας από τους κορυφαίους, έξυπνους, πράσινους και πολιτιστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου με τουρισμό 11-12 μηνών».

Βεβαίως το τουριστικό προϊόν της επαρχίας βρίσκεται ενώπιον και σοβαρών προκλήσεων. Μεταξύ αυτών οι ανεπαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η έλλειψη υδάτινων πόρων, η γήρανση των ξενοδοχειακών και αστικών υποδομών, αλλά και οι σοβαρές καθυστερήσεις από μέρους του κράτους στην υλοποίηση έργων.

«Η Πάφος», καταλήγει, «προσβλέπει στην υλοποίηση ή ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής, όπως η αναβάθμιση του Διεθνούς Αεροδρομίου, η μαρίνα, ο δρόμος αεροδρομίου - παραλιακής, ο δρόμος Πάφου - Πόλης, το πάρκο Ακάμα, η θωράκιση του παραλιακού μετώπου Πάφου - Ιεροκηπίας με κατασκευή κυματοθραυστών, το αθλητικό κέντρο και κολυμβητήριο Γεροσκήπου».