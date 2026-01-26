Λάρνακα: Έρευνες για την τρίτη απόπειρα φόνου σε μερικές μέρες - Στο δικαστήριο 5 Ε/κ

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσε το Σάββατο (24/01) το ΤΑΕ Λάρνακας εναντίον του 30χρονου Στέλιου Γεωργίου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, ληστείας και μαχαιροφορίας, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν την περασμένη Παρασκευή στη Λάρνακα εις βάρος 32χρονου, επίσης Ελληνοκύπριου.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του καταζητούμενου προσώπου. Οι εξεταστές της υπόθεσης, κατόπιν εξετάσεων, προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 30χρονου, ο οποίος θεωρείται από την Αστυνομία «επικίνδυνο πρόσωπο». Αστυνομική πηγή διευκρίνισε πως το περιστατικό μαχαιρώματος που έλαβε χώρα την Παρασκευή δεν σχετίζεται με ρατσιστικά ή άλλα κίνητρα. Φαίνεται, όπως σημείωσε η ίδια πηγή, ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ του καταζητούμενου και του θύματος, οι οποίοι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Το περιστατικό συνέβη σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου τις τελευταίες μέρες ενοικίαζε διαμέρισμα ο τραυματίας.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 32χρονου, αυτή κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Εκτός από την πρόκληση τραυματισμού με μαχαίρι, ο καταζητούμενος φέρεται να έκλεψε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Η αρχική πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της Λάρνακας λήφθηκε στην Αστυνομία λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής. Μέλη της Δύναμης μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν το θύμα, το οποίο έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, κηλίδες αίματος δεν εντοπίστηκαν σ’ εκείνο το σημείο.

Το τραυματισμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι, ενώ βρισκόταν στο σημείο όπου εντοπίστηκε, αποβιβάστηκε από όχημα ένα πρόσωπο που τον μαχαίρωσε αναίτια και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο ισχυρισμός του δεν έγινε πιστευτός. Στο σημείο εντοπίστηκαν ματωμένα κλειδιά διαμερίσματος, τα οποία φαίνεται να έπεσαν από τα ενδύματα του τραυματία.

Στο κλιμακοστάσιο παρακείμενης πολυκατοικίας οι αστυνομικοί εντόπισαν μικρές κηλίδες αίματος. Βάσει των κλειδιών και του αριθμού που αναγραφόταν σε αυτά, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας. Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, σύριγγες, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, τα οποία παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ.

Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το θύμα εθεάθη τραυματισμένο γύρω στις 5 το απόγευμα σε παρακείμενο χωράφι, προτού μεταβεί στο σημείο στο οποίο ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση, αλλά ούτε στο σημείο εκείνο βρέθηκαν ίχνη αίματος.

Το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν τα ναρκωτικά είχε ενοικιαστεί διαδικτυακά πριν από μερικές μέρες από το θύμα μέσω της πλατφόρμας Airbnb.

Αποφασίζει το δικαστήριο

Σε μια άλλη εξέλιξη, σήμερα Δευτέρα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του κατά πόσο θα ικανοποιήσει ή όχι το αίτημα της Αστυνομίας για έκδοση διατάγματος οκταήμερης κράτησης εναντίον πέντε Ελληνοκυπρίων, ηλικίας από 42 έως 22 χρόνων, μεταξύ αυτών και συμβασιούχου οπλίτη της Ε.Φ. που είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση απόπειρας φόνου, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι τα μέλη της οργάνωσης ασχολούνταν συστηματικά την τελευταία τριετία (2023-25) με την παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα έναντι αμοιβής και με τη διακίνηση ναρκωτικών. Σήμερα, εξάλλου, θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησης του 48χρονου ο οποίος θεωρείται «αρχηγός» της παράνομης ομάδας που είχε συμμετοχή στα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου, έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας. Ο ύποπτος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λάρνακας.