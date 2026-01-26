Αυτεπάγγελτη έρευνα απο την Αστυνομία μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων για φερόμενο ξυλοδαρμό γυναίκας δημάρχου

Αυτεπάγγελτη έρευνα άρχισε χθες η Αστυνομία αναφορικά με την υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού γυναίκας δημάρχου, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς και για τη διαρροή εγγράφων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Αυτό ανέφερε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», ο Χριστόδουλος Κόνσολος από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι στο παρόν στάδιο οι Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Διαβάστε επίσης:

Ακούστε την παρέμβαση του Χριστόδουλου Κόνσολου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: