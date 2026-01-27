Καλοψιδιώτης: Οι συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών μπορούν να ενισχύσουν τη σταθερότητα

Με έμφαση στις ευρωπαϊκές προκλήσεις και τον κομβικό ρόλο της Κύπρου λόγω της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Εφόρου Ασφαλίσεων και εκπροσώπων της αγοράς.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, κατά τις εργασίες, παρουσιάστηκε το έργο του ΣΑΕΚ, με φόντο τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ συζητήθηκαν κρίσιμα ρυθμιστικά ζητήματα όπως το Solvency II και ο κανονισμός DORA. Ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ, Ευάγγελος Αναστασιάδης, τόνισε πως η συγκυρία της Κυπριακής Προεδρίας αναβαθμίζει τον Σύνδεσμο σε θεσμικό συνομιλητή ευρωπαϊκού επιπέδου, δημιουργώντας ευκαιρίες διαλόγου για πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και τους καταναλωτές.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Έφορος Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνος Καλοψιδιώτης, εστίασε στη συγκέντρωση της αγοράς, σημειώνοντας πως οι συγχωνεύσεις μπορούν να ενισχύσουν τη σταθερότητα υπό την προϋπόθεση αυστηρής εποπτείας. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για ανεξάρτητη και διαφανή εταιρική διακυβέρνηση, ακόμα και για εταιρείες εντός τραπεζικών ομίλων.

Σημαντική αναφορά έγινε στο γεγονός ότι το 2026 η Κύπρος θα φιλοξενήσει τη Γενική Συνέλευση και το 16ο Διεθνές Συνέδριο της Insurance Europe, γεγονός που ενισχύει την εξωστρέφεια του κλάδου. Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συνεργασίας με την κοπή της βασιλόπιττας.

Πηγή: ΚΥΠΕ