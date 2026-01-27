Κυπριακό: Σήμερα οι ξεχωριστές συναντήσεις Ολγκίν με Χριστοδουλιδη και Έρχιουρμάν

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν συναντάται σήμερα στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχει προγραμματιστεί για τις 10.00 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ακολούθως η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στις 2.00μμ.

Η κ. Ολγκίν έφτασε στην Κύπρο τη Δευτέρα. Αργά την ίδια μέρα, είχε συνάντηση με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων για το Κυπριακό, με αντικείμενο την προεργασία ενόψει των χωριστών επαφών που θα έχει με τους δύο ηγέτες την Τρίτη αλλά και την κοινή συνάντηση των ηγετών με την Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου ως συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Η κ. Ολγκίν αναμένεται να παραμείνει στην Κύπρο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ερωτηθείς σχετικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «η δική μας επιθυμία είναι να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν διευρυμένη διάσκεψη, που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών».

