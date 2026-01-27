Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυπριακό: Σήμερα οι ξεχωριστές συναντήσεις Ολγκίν με Χριστοδουλιδη και Έρχιουρμάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 10.00 το πρωί το τετ-α-τετ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στις 14.00 με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν συναντάται σήμερα στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχει προγραμματιστεί για τις 10.00 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ακολούθως η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στις 2.00μμ.

Η κ. Ολγκίν έφτασε στην Κύπρο τη Δευτέρα. Αργά την ίδια μέρα, είχε συνάντηση με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων για το Κυπριακό, με αντικείμενο την προεργασία ενόψει των χωριστών επαφών που θα έχει με τους δύο ηγέτες την Τρίτη αλλά και την κοινή συνάντηση των ηγετών με την Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου ως συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Η κ. Ολγκίν αναμένεται να παραμείνει στην Κύπρο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου. 

Την περασμένη εβδομάδα, ερωτηθείς σχετικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «η δική μας επιθυμία είναι να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν διευρυμένη διάσκεψη, που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα