Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΗΠΑ: Αμετάβλητα διατήρησε η Fed τα επιτόκια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, δύο μειοψήφησαν και τάχθηκαν υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αποφάσισε την Τετάρτη να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, εξηγώντας πως η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ φαίνεται «ισχυρή».

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, δύο μειοψήφησαν και τάχθηκαν υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τους Στίβεν Μάιραν και Κρίστοφερ Γουόλερ: ο πρώτος ήταν οικονομικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο προτού αναλάβει καθήκοντα στην αμερικανική κεντρική τράπεζα, ενώ ο δεύτερος είναι μεταξύ των επικρατέστερων για να διαδεχθεί τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΗΠΑΕΠΙΤΟΚΙΑFedFederal Reserve

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα