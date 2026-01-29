ΗΠΑ: Αμετάβλητα διατήρησε η Fed τα επιτόκια

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αποφάσισε την Τετάρτη να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, εξηγώντας πως η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ φαίνεται «ισχυρή».

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, δύο μειοψήφησαν και τάχθηκαν υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τους Στίβεν Μάιραν και Κρίστοφερ Γουόλερ: ο πρώτος ήταν οικονομικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο προτού αναλάβει καθήκοντα στην αμερικανική κεντρική τράπεζα, ενώ ο δεύτερος είναι μεταξύ των επικρατέστερων για να διαδεχθεί τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ