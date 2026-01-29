Στο Κακουργιοδικείο οδηγείται σήμερα ο 58χρονος για τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου

Στο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο οδηγείται σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο εκ προμελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου.

Ο 58χρονος μεταφέρεται σήμερα από τις κεντρικές φυλακές όπου κρατείται αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε διατάξει όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του, η οποία έχει οριστεί για σήμερα 29 Ιανουαρίου 2026, στις 09:00 το πρωί, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο, αφού μελέτησε το μαρτυρικό υλικό, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των αδικημάτων, επισημαίνοντας ότι ο φόνος εκ προμελέτης συγκαταλέγεται στα βαρύτερα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, καθώς η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό.

Τόνισε επίσης ότι σε περίπτωση μη κράτησης ελλοχεύει κίνδυνος μη εμφάνισης του κατηγορούμενου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάθεση της κόρης του 58χρονου, πρώην συντρόφου του θύματος, η οποία ανέφερε ότι είχε δεχθεί απειλητικό μήνυμα από τον 26χρονο, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση του πατέρα της. Προηγήθηκε, όπως αναφέρθηκε, καταγγελία για ζημιές στα ελαστικά του οχήματός της, τις οποίες φέρεται να προκάλεσε το θύμα.

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης σε υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης περιπτέρου, όπου καταγράφηκε η φερόμενη επίθεση το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, με τον 58χρονο να φέρεται να πλησιάζει το όχημα του 26χρονου και να του καταφέρει καίρια χτυπήματα με μαχαίρι. Επιπλέον, έγινε αναφορά σε μαρτυρία προσώπου που συνομιλούσε τηλεφωνικά με το θύμα την κρίσιμη ώρα και άκουσε αντρική φωνή να λέει «αν ξαναπειράξεις την Ε… εν να σε σκοτώσω», ενώ στη συνέχεια η κλήση διακόπηκε.

Στοιχεία γενετικού υλικού που εντοπίστηκαν στο όχημα του θύματος φέρονται, σύμφωνα με εξετάσεις, να ανήκουν στον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού να προήλθε από πλήγμα με νύσσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

Το Δικαστήριο έδωσε παράλληλα οδηγίες ώστε να παρασχεθεί στον κατηγορούμενο οποιαδήποτε αναγκαία ιατροφαρμακευτική αγωγή. Από πλευράς υπεράσπισης, ο συνήγορος του 58χρονου δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου χαρακτήρισε το περιστατικό τραγικό και εξέφρασε λύπη για την απώλεια , ενώ δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του πελάτη του.