Γάγγραινα τα προσωπικά συμβόλαια, λέει η ΣΕΚ- Άλμα 67% στον αριθμό υπαλλήλων υπό καθεστώς προσωρινής εργασίας

Η «γάγγραινα» των προσωπικών συμβολαίων επιτάσσει την άμεση εφαρμογή του «Εργάνη 2» τονίζει η ΣΕΚ, επισημαίνοντας την αλματώδη αύξηση που φθάνει το 67% στον αριθμό των υπαλλήλων υπό καθεστώς προσωρινής εργασίας

Στη χθεσινή έκδοση «Εργατική Φωνή», η συντεχνία αναφέρει ότι μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, «αναδεικνύεται η γάγγραινα των προσωπικών συμβολαίων η οποία τα τελευταία χρόνια λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας του συστήματος «Εργάνη 2»».

Σύμφωνα με τη συντεχνία, τα στοιχεία καταδεικνύουν πως οι υπάλληλοι υπό καθεστώς προσωρινής εργασίας αυξάνονται ραγδαία, φθάνοντας μάλιστα στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 στις 71.008 ή ποσοστό 15.5% επί του συνόλου των υπαλλήλων, την ώρα μάλιστα που στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023 ανέρχονταν στις 42.540. Δηλαδή, μέσα σε 33 μήνες οι υπάλληλοι υπό καθεστώς προσωρινής εργασίας αυξήθηκαν κατά περίπου 30 χιλιάδες, μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 67%.

Παράλληλα, με βάση εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών οι απώλειες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) από την παράνομη ή υποδηλωμένη απασχόληση υπολογίζονται στα €10 εκατ. ετησίως.

Επιτακτική η εφαρμογή του «Εργάνη 2»

Σύμφωνα με τη ΣΕΚ, κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής του «Εργάνη 2» από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς, όπως τονίζει, «η σταδιακή απορρύθμιση της αγοράς εργασίας είναι μια τραγική πραγματικότητα στις μέρες μας η οποία ούτε πρέπει ούτε μπορεί να αποκρύβεται από τις αρμόδιες αρχές».

«Η διαχρονική θέση της ΣΕΚ είναι ξεκάθαρη και αυτή εδράζεται στο ότι η εφαρμογή και η πλήρης λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να προχωρήσουν αμέσως, χωρίς άλλη καθυστέρηση αφού αυτό λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων, των υγιών επιχειρήσεων και των σωστών εργοδοτών οι οποίοι σέβονται το ανθρώπινο τους δυναμικό», τονίζει.

Παράλληλα, σημειώνει, η καταγραφή των δεδομένων στην αγορά εργασίας μέσω του «Εργάνη 2» ενισχύει περαιτέρω την προσπάθεια που καταβάλλεται εκ μέρους των τεχνοκρατών για σχεδιασμό και υλοποίηση ανάλογων πολιτικών.

«Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά και βοηθητικά για την αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης εργαζομένων, όπως και της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας».

Όπως εκτιμάται, με την εφαρμογή του «Εργάνη 2» αναμένεται μεταξύ άλλων να περιοριστούν σημαντικά οι απώλειες του ΤΚΑ, να καταγραφούν οι ώρες απασχόλησης κάθε εργαζόμενου ανά επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα και οι ακριβείς απολαβές και ωφελήματα. Τα πιο πάνω θα ενισχύσουν και τις προσπάθειες που καταβάλει το συνδικαλιστικό κίνημα για διασύνδεση της ωριαίας απόδοσης με τον εθνικό κατώτατο μισθό. Η ΣΕΚ αναμένει από την κυβέρνηση όπως προχωρήσει αμέσως και χωρίς άλλη χρονική καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή του «Εργάνη 2» όπως ακριβώς εφάρμοσε και η αείμνηστη Ζέτα Αιμιλιανίδου στο πλαίσιο του «Εργάνη Ι». Η χρονοτριβή εγκυμονεί περαιτέρω κινδύνους στην αγορά εργασίας, αποθρασύνει περισσότερο ορισμένους εργοδότες, εδραιώνει την απορρύθμιση της αγοράς, ενώ υπονομεύει τις εργασιακές σχέσεις στον τόπο μας.