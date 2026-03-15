Όσκαρ 2026: Υποψηφιότητες, φαβορί και τι να περιμένουμε από την μεγάλη βραδιά

Μερικές ώρες απομένουν για την 98η απονομή των Όσκαρ, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο ιστορικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ. Η φετινή βραδιά αναμένεται να συνδυάσει την απαράμιλλη λάμψη του κινηματογράφου με τις προκλήσεις μιας εξαιρετικά φορτισμένης διεθνούς συγκυρίας, καθώς η προσοχή του κόσμου στρέφεται και στα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα.
Η φετινή κούρσα των βραβείων είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τα φαβορί να αλλάζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ κατέγραψε ρεκόρ υποψηφιοτήτων με συνολικά 16, ενώ ακολουθεί το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με 13.
Σημαντική δυναμική έχουν επίσης οι ταινίες «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ και «Άμνετ» της Κλόε Ζάο.
Παρά το εντυπωσιακό ρεκόρ υποψηφιοτήτων των «Sinners», οι αναλυτές θεωρούν ότι η ταινία του Άντερσον έχει πιο σταθερές πιθανότητες για μεγάλα βραβεία, χάρη στις νίκες της σε σημαντικά φετινά φεστιβάλ και βραβεία, όπως τα Golden Globes, Critics Choice και BAFTA.
Στις Χρυσές Σφαίρες, άλλωστε, είχε ήδη αναδειχθεί καλύτερη ταινία στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδίας, ενώ ο Άντερσον απέσπασε και το βραβείο σκηνοθεσίας.
Στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου, φαβορί θεωρείται ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Marty Supreme», με ισχυρή παρουσία επίσης του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και του Βάγκνερ Μόουρα.
Στην Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται φαβορί για το «Άμνετ», κυρίως μετά τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες, ενώ η Έμα Στόουν και η Ρενάτε Ράινσβε μπορούν να προσφέρουν εκπλήξεις.
Η φετινή τελετή αναμένεται να έχει και έντονο πολιτικό και κοινωνικό στοιχείο. Το Χόλιγουντ έχει μακρά ιστορία αξιοποίησης των Όσκαρ για δημόσια τοποθέτηση πάνω σε πολέμους, κοινωνικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα, και φέτος η διεθνής συγκυρία ενισχύει αυτή την προσδοκία.
Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο θέαμα και στη φόρτιση της εποχής.
Το κόκκινο χαλί θα συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας, όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμα Στόουν, ενώ οι παρουσιαστές των βραβείων περιλαμβάνουν θρύλους όπως οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αν Χάθαγουεϊ, Γκουίνεθ Πάλτροου και Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας.
Οι περσινοί νικητές, όπως οι Έιντριεν Μπρόντι, Κίραν Κάλκιν και Ζόε Σαλντάνα, επιστρέφουν για να απονείμουν βραβεία στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Ξεχωριστή θέση στη φετινή τελετή θα έχουν τα αφιερώματα στους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ρομπ Ράινερ, δύο εμβληματικές μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο. Το κοινό θα θυμηθεί τη συμβολή τους σε εμβληματικές ταινίες και συνεργασίες, όπως η κλασική ταινία «The Way We Were» και το ρομαντικό δράμα του Ράινερ «When Harry Met Sally».
Η 98η τελετή των Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και στην Ελλάδα από την Cosmote TV, προσφέροντας στους θεατές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια βραδιά που συνδυάζει λάμψη, δράμα, ανταγωνισμό και συλλογική μνήμη.
Όσκαρ 2026: Η πλήρης λίστα υποψηφιοτήτων
Καλύτερη Ταινία
Bugonia
Frankenstein
F1
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Καλύτερος Ηθοποιός
Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme
Λεονάρντο Ντι Κάπριο – One Battle After Another
Ίθαν Χοκ – Blue Moon
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners
Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent
Καλύτερη Ηθοποιός
Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet
Ρόουζ Μπάιρν – If I Had Legs I'd Kick You
Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue
Ρενάτε Ράινσβε – Sentimental Value
Έμα Στόουν – Bugonia
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value
Ίνγκα Ιμπσντότερ Λίλεας – Sentimental Value
Έιμι Μάντιγκαν – Weapons
Γουνμί Μοσάκου – Sinners
Τιάνα Τέιλορ – One Battle After Another
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another
Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein
Ντελρόι Λίντο – Sinners
Σον Πεν – One Battle After Another
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another
Ράιαν Κούγκλερ – Sinners
Τζος Σάφντι – Marty Supreme
Γιοακίμ Τρίερ – Sentimental Value
Κλόε Ζάο – Hamnet
Διασκευασμένο Σενάριο
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Πρωτότυπο Σενάριο
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Πρωτότυπο Τραγούδι
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
Πρωτότυπη Μουσική
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Διεθνής Ταινία
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirât
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab
Καλύτερη Κινούμενη Ταινία
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
Come See Me in the Good Light
Cutting Through the Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Alabama Solution
The Perfect Neighbor
Καλύτερη Σκηνική Ενδυματολογία
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Σκηνογραφία
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Ήχος
Frankenstein
F1
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Μοντάζ
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Φωτογραφία
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
Sinners
The Lost Bus
Μικρού Μήκους (Live Action)
A Friend of Dorothy
Butcher's Stain
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Μικρού Μήκους (Κινούμενο)
Butterfly
Forevergreen
Retirement Plan
The Girl Who Cried Pearls
The Three Sisters
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Καλύτερο Casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
The Secret Agent
