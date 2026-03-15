Όσκαρ 2026: Υποψηφιότητες, φαβορί και τι να περιμένουμε από την μεγάλη βραδιά

Μερικές ώρες απομένουν για την 98η απονομή των Όσκαρ, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο ιστορικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ. Η φετινή βραδιά αναμένεται να συνδυάσει την απαράμιλλη λάμψη του κινηματογράφου με τις προκλήσεις μιας εξαιρετικά φορτισμένης διεθνούς συγκυρίας, καθώς η προσοχή του κόσμου στρέφεται και στα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα.

Η φετινή κούρσα των βραβείων είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τα φαβορί να αλλάζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ κατέγραψε ρεκόρ υποψηφιοτήτων με συνολικά 16, ενώ ακολουθεί το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με 13.

Σημαντική δυναμική έχουν επίσης οι ταινίες «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ και «Άμνετ» της Κλόε Ζάο.

Παρά το εντυπωσιακό ρεκόρ υποψηφιοτήτων των «Sinners», οι αναλυτές θεωρούν ότι η ταινία του Άντερσον έχει πιο σταθερές πιθανότητες για μεγάλα βραβεία, χάρη στις νίκες της σε σημαντικά φετινά φεστιβάλ και βραβεία, όπως τα Golden Globes, Critics Choice και BAFTA.

Στις Χρυσές Σφαίρες, άλλωστε, είχε ήδη αναδειχθεί καλύτερη ταινία στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδίας, ενώ ο Άντερσον απέσπασε και το βραβείο σκηνοθεσίας.

Στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου, φαβορί θεωρείται ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Marty Supreme», με ισχυρή παρουσία επίσης του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και του Βάγκνερ Μόουρα.

Στην Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται φαβορί για το «Άμνετ», κυρίως μετά τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες, ενώ η Έμα Στόουν και η Ρενάτε Ράινσβε μπορούν να προσφέρουν εκπλήξεις.

Η φετινή τελετή αναμένεται να έχει και έντονο πολιτικό και κοινωνικό στοιχείο. Το Χόλιγουντ έχει μακρά ιστορία αξιοποίησης των Όσκαρ για δημόσια τοποθέτηση πάνω σε πολέμους, κοινωνικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα, και φέτος η διεθνής συγκυρία ενισχύει αυτή την προσδοκία.

Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο θέαμα και στη φόρτιση της εποχής.

Το κόκκινο χαλί θα συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας, όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμα Στόουν, ενώ οι παρουσιαστές των βραβείων περιλαμβάνουν θρύλους όπως οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αν Χάθαγουεϊ, Γκουίνεθ Πάλτροου και Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας.

Οι περσινοί νικητές, όπως οι Έιντριεν Μπρόντι, Κίραν Κάλκιν και Ζόε Σαλντάνα, επιστρέφουν για να απονείμουν βραβεία στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή τελετή θα έχουν τα αφιερώματα στους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ρομπ Ράινερ, δύο εμβληματικές μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο. Το κοινό θα θυμηθεί τη συμβολή τους σε εμβληματικές ταινίες και συνεργασίες, όπως η κλασική ταινία «The Way We Were» και το ρομαντικό δράμα του Ράινερ «When Harry Met Sally».

Η 98η τελετή των Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και στην Ελλάδα από την Cosmote TV, προσφέροντας στους θεατές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια βραδιά που συνδυάζει λάμψη, δράμα, ανταγωνισμό και συλλογική μνήμη.

Όσκαρ 2026: Η πλήρης λίστα υποψηφιοτήτων

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

Frankenstein

F1

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Καλύτερος Ηθοποιός

Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – One Battle After Another

Ίθαν Χοκ – Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners

Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent

Καλύτερη Ηθοποιός

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Ρόουζ Μπάιρν – If I Had Legs I'd Kick You

Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue

Ρενάτε Ράινσβε – Sentimental Value

Έμα Στόουν – Bugonia

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value

Ίνγκα Ιμπσντότερ Λίλεας – Sentimental Value

Έιμι Μάντιγκαν – Weapons

Γουνμί Μοσάκου – Sinners

Τιάνα Τέιλορ – One Battle After Another

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein

Ντελρόι Λίντο – Sinners

Σον Πεν – One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ – Sinners

Τζος Σάφντι – Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ – Sentimental Value

Κλόε Ζάο – Hamnet

Διασκευασμένο Σενάριο

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Πρωτότυπο Τραγούδι

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

Πρωτότυπη Μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Διεθνής Ταινία

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirât

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερη Κινούμενη Ταινία

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Come See Me in the Good Light

Cutting Through the Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Alabama Solution

The Perfect Neighbor

Καλύτερη Σκηνική Ενδυματολογία

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Σκηνογραφία

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Ήχος

Frankenstein

F1

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Μοντάζ

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

Sinners

The Lost Bus

Μικρού Μήκους (Live Action)

A Friend of Dorothy

Butcher's Stain

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Μικρού Μήκους (Κινούμενο)

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Girl Who Cried Pearls

The Three Sisters

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Καλύτερο Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

The Secret Agent

cnn.gr