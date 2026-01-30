Παράβαση νόμων ανταγωνισμού από ΣΕΜΗΕΚ εξέτασε η ΕΠΑ μετά την ακύρωση απόφασης της από δικαστήριο

Διαδικασία εξέτασης παράβασης των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 από τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), αποφάσισε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ύστερα από επανεξέταση της υπόθεσης με αριθμό 25/2017, η οποία ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Σε ανακοίνωση, η ΕΠΑ αναφέρει ότι «κατόπιν ακύρωσης από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασής της με αριθμό 25/2017, με την οποία διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 3(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, Ν.13(Ι)/2008 (στο εξής «Ν.13(Ι)/2008») και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στον ΣΕΜΗΕΚ, συμμορφούμενη με τις επιταγές της νομολογίας και της νομοθεσίας, προέβη σε επανεξέταση της υπόθεσης και αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης εναντίον του ΣΕΜΗΕΚ».

Η Επιτροπή αναφέρει ότι κοινοποίησε στον ΣΕΜΗΕΚ σχετική Έκθεση Αιτιάσεως και προσθέτει ότι η παρούσα ανακοίνωση «δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό».

«Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεως δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης, αλλά ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση της Επιτροπής», προσθέτει.

Η υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΠΑ, «αφορά καταγγελία του Δήμου Πάφου αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση βάσει του άρθρου 3(1)(β) του Ν.13(Ι)/2008 (σχετικός, κατά τον ουσιώδη χρόνο, νόμος) από μέρους του ΣΕΜΗΕΚ».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναφέρει ότι «έκρινε εκ πρώτης όψεως ότι ο ΣΕΜΗΕΚ, ως ένωση επιχειρήσεων, είχε σκοπό, με σχετικό Δελτίο Τύπου και εγκύκλιο που πήγαζαν από απόφαση Γενικής Συνέλευσής του, να αποτρέψει τα μέλη του από τη συμμετοχή τους σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του Δήμου Πάφου για την αποκατάσταση και εξωραϊσμό της δημοτικής αγοράς Πάφου, που εξαγγέλθηκε με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας, περιορίζοντας έτσι εξ αντικειμένου και εξ αποτελέσματος τον ανταγωνισμό».

Προσθέτει ότι, με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης της ενώπιον της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία/ακρόαση και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παραβάσεων, την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Αναφέρει ότι η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26(2)(ια) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022.

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 18 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ