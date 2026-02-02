«Μαγειρεύονται» οι τιμές στο e-kalathi, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για «μαγείρεμα» τιμών ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι μια υπεραγορά είναι φθηνότερη από την άλλη, αναφέρει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών στο νέο παρατηρητήριο τιμών Ιανουαρίου που εξέδωσε για το e-kalathi.

Παράλληλα, ο σύνδεσμος σημειώνει ότι το e-kalathi από εργαλείο ορθής πληροφόρησης έχει καταστεί εργαλείο που δυνατό να οδηγήσει σε παραπλάνηση.

Την ίδια ώρα, υποστηρίζει ότι ο αριθμός των προϊόντων σε κάποιες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων παραμένει εξαιρετικά χαμηλός.

«Το e-kalathi λειτούργησε από τον Ιούνιο 2025. Σκοπός και στόχος του ήταν να προσφέρει στους καταναλωτές ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο που θα τους βοηθούσε από τη μια στην επιλογή της φθηνότερης υπεραγοράς ή των φθηνότερων τιμών και από την άλλη, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, στη μείωση των τιμών. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι το e-kalathi συμπλήρωσε εφτά μήνες εφαρμογής, οι μέχρι τώρα ενδείξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τον πιο πάνω σκοπό και στόχο. Αντίθετα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi δυνατό να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε παραπλάνηση αναφορικά με τη «φθηνότερη» και την «ακριβότερη» υπεραγορά», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για τον Ιανουάριο 2026, φάνηκε ότι υπάρχουν υπεραγορές που τα προϊόντα τους που είναι στο e-kalathi τιμολογούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο e-kalathi. «Αυτή η διαπίστωση χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθούν οι ευρύτερες επιπτώσεις στους καταναλωτές από αυτή την τιμολογιακή πολιτική», σημειώνει.

Σημειώνεται ότι η χονδρική τιμή που εμφανίζεται στον κατάλογο του κατασκευαστή είναι 2,75 ευρώ και για τα τέσσερα προϊόντα. Το ερώτημα είναι, αναφέρει ο Σύνδεσμος, πως μπορεί να εξηγηθεί ένα προϊόν που καταγράφεται στον κατάλογο του κατασκευαστή με χονδρική τιμή 2,75 ευρώ, να πωλείται λιανικώς κάτω από τα δυο ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη ότι τον Ιανουάριο εξακολουθεί να συνεχίζεται σε κάποιες υπεραγορές η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των ίδιων καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς. «Αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο 2025. Ίσως να οφείλεται στον εντονότερο ανταγωνισμό των υπεραγορών σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές», εκτιμά.

Από το σύνολο των απόλυτα κοινών προϊόντων σε εφτά μεγάλες υπεραγορές του Δεκεμβρίου 2025 που ανακοινώθηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, στις 31 01 2026, μόνο μια υπεραγορά είχε το σύνολο των προϊόντων. Οι άλλες υπεραγορές διαφοροποίησαν τα προϊόντα τους και ως εκ τούτου δεν είχαν απόλυτα κοινά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παρατηρείται μια συνεχής και αισθητή μείωση στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα το Ιούλιο 2025 το ποσοστό ήταν 13%, τον Αύγουστο 11,7%, το Σεπτέμβριο 9,3%, τον Οκτώβριο 6% τον Νοέμβριο 5,8%, το Δεκέμβριο 4,6% και τον Ιανουάριο 4,4%. Σημειώνεται ότι για όλους τους μήνες η σύγκριση γίνεται μεταξύ των ίδιων υπεραγορών με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων.

Τέλος, αναφέρεται, «παρατηρείται μια ανεξήγητη τιμολόγηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi σε σύγκριση με προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται. Αυτή η τιμολόγηση δυνατό να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή αναφορικά με το συνολικό κόστος προϊόντων και θα πρέπει να τύχει περαιτέρω διερεύνησης».