Επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων στην Κύπρο αποτυπώνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας αλλαγή κλίματος μετά από μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και αποπληθωριστικών τάσεων. Παρότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών παραμένει συγκρατημένος, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι πιέσεις στο κόστος ζωής δεν έχουν εξαλειφθεί.

Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται στο 1,7% τον Ιανουάριο. Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός εκτιμάται σε 1,7%. Τον Ιανουάριο του 2025 ο πληθωρισμός στην Κύπρο ήταν 2,9% και έκτοτε ακολούθησε καθοδική πορεία. Τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός ήταν 0%, τον Οκτώβριο 0,2% και τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 0,1%. Στο σύνολο του 2025 ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε άνοδο 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αν και δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί πλήρως αναλυτικά στοιχεία για όλες τις επιμέρους κατηγορίες, οι βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού που αφορούν στο σύνολο της ευρωζώνης αποτυπώνουν σαφείς τάσεις: οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ενισχύοντας το γενικό επίπεδο τιμών. Αντίθετα, η ενέργεια εξακολουθεί να ασκεί αποπληθωριστική επίδραση. Αναλυτικά, στην ευρωζώνη οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν είναι ομοιόμορφη και ότι οι διαρθρωτικές πιέσεις παραμένουν.

Μειωμένος ΦΠΑ

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυπριακή κυβέρνηση επιχειρεί να μετριάσει το ενεργειακό κόστος. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την Τετάρτη την παράταση για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια για οικιακή χρήση.

«Λόγω του ότι η τιμή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2027 την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ», εξήγησε, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Αυτό», προσέθεσε, «συνεπάγεται ένα κόστος €40 εκατ. και το μέτρο αυτό προωθείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μέτρων για αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών», σημείωσε.