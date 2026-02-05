Κύπρος: Τα τρίτα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια στην ευρωζώνη

Αυξήθηκαν τα καταθετικά επιτόκια τον Δεκέμβριο του 2025 τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, όπως δείχνουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, με τη χώρα ωστόσο να έχει τα τρίτα χαμηλότερα επιτόκια στην ευρωζώνη για τα νοικοκυριά και τα χαμηλότερα για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 1,20%, σε σύγκριση με 1,13% τον προηγούμενο μήνα. Παρά την αύξηση, η Κύπρος έχει τα τρίτα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια μετά τη Σλοβενία (0,73%) και την Ελλάδα (1,09%). Αντίθετα, στην Ολλανδία οι καταθέτες απολαύουν το υψηλότερο επιτόκιο το οποίο φθάνει στο 2,23%.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα χαμηλά επιτόκια οφείλονται στη μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρωζώνης [ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 319%, σε σύγκριση με τον διάμεσο 191% και τον μέσο όρο 161% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο 2025], καθώς και στη μικρή εμβέλεια της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,27%, σε σύγκριση με 1,17% τον προηγούμενο μήνα. Τα καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες στην Κύπρο για τους επιχειρηματίες είναι στον πάτο της ευρωζώνης. Αντίθετα, στη Γαλλία και Εσθονία οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τα υψηλότερα επιτόκια.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά το ύψος των επιτοκίων δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της ευρωζώνης, με το περιθώριο να είναι εκμηδενισμένο (0,0%) για τα νοικοκυριά και να περιορίζεται στο 0,3% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Το περιθώριο του σταθμικού μέσου επιτοκίου για τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι στο -0,3% (δηλ. χαμηλότερα από τον διάμεσο της ευρωζώνης), ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το αντίστοιχο περιθώριο ανέρχεται στο 0,6%.