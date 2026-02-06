Το χαλλούμι ΠΟΠ στις κουζίνες όλου του κόσμου

*Μιχάλης Κούλλουρος

Το χαλλούμι ΠΟΠ δεν είναι απλώς τυρί. Είναι η ιστορία και οι άνθρωποι του τόπου μας, οι οποίοι όχι μόνο κρατούν ζωντανή την παράδοσή μας, αλλά την κάνουν γνωστή σε όλο τον κόσμο. Από τη Μεσόγειο έως την Αμερική, το εθνικό μας προϊόν έχει γίνει συνώνυμο της γαστρονομίας, της αυθεντικότητας και της ποιότητας.

Διαπρέποντας στις διεθνείς αγορές

Για να φτάσει το χαλλούμι από ένα προϊόν που παρασκευαζόταν με γνήσιο μεράκι στα χωριά της Κύπρου σε πρεσβευτή της χώρας μας στο εξωτερικό και να κατέχει περίοπτη θέση στα ράφια των σουπερμάρκετ και στα μενού των εστιατορίων, διένυσε μια μακρά διαδρομή.

Μια εξέλιξη που δικαίως πιστώνεται στα τυροκομεία του τόπου μας, που κατάφεραν με τις αδιάκοπες προσπάθειές τους να καταστήσουν την τυροκομία ως έναν σταθερό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας, αλλά και να φέρουν το χαλλούμι στη 2η θέση των εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας μας. Και αυτό χάρη στις επενδύσεις, τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό και τα αντανακλαστικά που επιδεικνύουν διαχρονικά για άμεση προστασία του μόλις εντοπίσουν περιστατικά παραποίησης και απομιμήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το χαλλούμι ΠΟΠ συγκαταλέγεται στη δεύτερη θέση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στα €201,1 εκατ. και ποσοστό 11,1% για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025.

Η κατοχύρωσή του ως προϊόν ΠΟΠ ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το διεθνές αντίκτυπό του, καθώς η ζήτηση για γεύσεις με γνήσια ταυτότητα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας. Και το χαλλούμι πληροί όλες τις προδιαγραφές, συνδυάζοντας παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής, ξεχωριστή γεύση και συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση.

Οι σύμμαχοι του χαλλουμιού ΠΟΠ

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικά τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του χαλλουμιού ΠΟΠ, με το 45% των εξαγωγών να αφορά το εν λόγω κράτος. Ακολουθεί η Σουηδία με 9%, η Αυστραλία, η Γερμανία και η Ελλάδα με 5%. Παρά το σαφές μεγάλο περιθώριο που υπάρχει για επέκταση των εξαγωγών στις υφιστάμενες αγορές, τα τυροκομεία της χώρας μας εστιάζουν το άνοιγμά τους και σε νέες αγορές, όπως είναι η Αμερική και η Μέση/Άπω Ανατολή. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τους εμπορικούς ακόλουθους της χώρας μας στο εξωτερικό, εφαρμόζουν μεθοδικά την εθνική στρατηγική ανάπτυξη, αξιοποιώντας παράλληλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ.

Η γαστρονομία στα καλύτερά της

Αναμφίβολα, αυτό που κάνει το χαλλούμι ξεχωριστό δεν είναι μόνο η προέλευσή του, αλλά και η ευελιξία του στην κουζίνα. Μπορεί να ψηθεί ή να τηγανιστεί, όπως επίσης να σερβιριστεί είτε ως συνοδευτικό είτε ως κυρίως πιάτο. Οι σεφ το επιλέγουν γιατί προσφέρει μια πλούσια γεύση, επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν πιάτα με ένταση. Το κυριότερο, πρόκειται για ένα προϊόν που «παντρεύει» την παράδοση με το μοντέρνο στοιχείο, ενώ μπορεί να «σταθεί» επάξια σε ταβέρνες και food tracks μέχρι fine dining εστιατόρια. Και αυτό γιατί το χαλλούμι έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε κουζίνα, χωρίς όμως να χάνει στιγμή την αυθεντικότητά του.

Το βιώσιμο μέλλον του χαλλουμιού ΠΟΠ

Η πρόκληση πάντα για ένα προϊόν όταν είναι τόσο πετυχημένο, είναι να συνεχίσει την ανοδική του πορεία χωρίς να χάσει την ποιότητα και τη γνησιότητά του. Τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που το ανέδειξαν εξαρχής και το κατέστησαν τόσο δημοφιλές. Γιατί διαφυλάσσοντας το ίδιο το προϊόν, διαφυλάσσουμε τις θέσεις εργασίας στον κλάδο, διαφυλάσσουμε την εθνική μας ταυτότητα μας και μαζί την οικονομία του τόπου μας.

Το χαλλούμι, άλλωστε, απέδειξε πως όταν η παράδοση συσχετίζεται με την ποιότητα, τη σκληρή δουλειά και το όραμα, τότε μπορεί να «γράψει» τη δική του παγκόσμια επιτυχία.

*Λειτουργού, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ / εκτελεστικού γραμματέα Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου