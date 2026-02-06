Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για άλλη μια χρονιά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026, τηρώντας ευλαβικά την παράδοση που ο ίδιος καθιέρωσε με πολλές εξαγγελίες, μεγάλα λόγια και γνώριμες υποσχέσεις. Όσοι έχασαν τον χρόνο τους... ε με συγχωρείτε, παρακολούθησαν την παρουσίαση του ΠτΔ με προσοχή, ίσως ένιωσαν μια έντονη αίσθηση déjà vu. Και όχι άδικα. Τα ίδια, πάνω-κάτω, ακούστηκαν και το 2025, αλλά και το 2024. Προγραμματισμοί που επαναλαμβάνονται, στόχοι που μετατίθενται και χρονοδιαγράμματα που διαρκώς ανανεώνονται. Η παράδοση Χριστοδουλίδη φαίνεται να επενδύει περισσότερο στη διακήρυξη προθέσεων παρά στη μετουσίωσή τους σε απτές πράξεις. Το ερώτημα δεν είναι πλέον τι θα εξαγγελθεί την επόμενη χρονιά, αλλά ποια από όσα έχουν ήδη εξαγγελθεί θα υλοποιηθούν τελικά. 

Α

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα