Εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα

Για άλλη μια χρονιά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026, τηρώντας ευλαβικά την παράδοση που ο ίδιος καθιέρωσε με πολλές εξαγγελίες, μεγάλα λόγια και γνώριμες υποσχέσεις. Όσοι έχασαν τον χρόνο τους... ε με συγχωρείτε, παρακολούθησαν την παρουσίαση του ΠτΔ με προσοχή, ίσως ένιωσαν μια έντονη αίσθηση déjà vu. Και όχι άδικα. Τα ίδια, πάνω-κάτω, ακούστηκαν και το 2025, αλλά και το 2024. Προγραμματισμοί που επαναλαμβάνονται, στόχοι που μετατίθενται και χρονοδιαγράμματα που διαρκώς ανανεώνονται. Η παράδοση Χριστοδουλίδη φαίνεται να επενδύει περισσότερο στη διακήρυξη προθέσεων παρά στη μετουσίωσή τους σε απτές πράξεις. Το ερώτημα δεν είναι πλέον τι θα εξαγγελθεί την επόμενη χρονιά, αλλά ποια από όσα έχουν ήδη εξαγγελθεί θα υλοποιηθούν τελικά.

