Στα €2,5 δις η αγορά καινούργιων κατοικιών το 2025 - Διαμερίσματα οκτώ στις 10 πωλήσεις

Η δυναμική της αγοράς διαμερισμάτων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εκτενή ανάλυση της Landbank Analytics, η οποία εστιάζει στα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και αφορούν σε πωλήσεις υπό ανέγερση ή στα σχέδια (off Plan) καινούργιων διαμερισμάτων και οικιών Παγκύπρια.

Τα πωλητήρια έγγραφα, που κατατέθηκαν και αφορούσαν αγορές καινούργιων κατοικιών (διαμερίσματα και οικίες) ανήλθαν σε 7.819, ενώ η συνολική τους αξία ξεπέρασε τα €2,5 δισ.

Διαμερίσματα οκτώ στις 10 πωλήσεις

Οι πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων το 2025 έφτασαν τις 6.382 (81,6%) και η συνολική τους αξία στο €1,77 δισ., ενώ οι πωλήσεις οικιών έφτασαν τις 1.437 (18,4%) και η συνολική τους αξία στα €737,9 εκατ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ακριβότερη πώληση αφορούσε διαμέρισμα στη Λεμεσό και άγγιξε τα €15,2 εκατ., ενώ η ακριβότερη πώληση οικίας ήταν €6,2 εκατ., περίπου.

Λευκωσία: Η σταθερή δύναμη της εγχώριας ζήτησης

Στην επαρχία Λευκωσίας, το 2025, καταγράφηκαν 2.171 πωλήσεις καινούργιων οικιών και διαμερισμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών αφορούσε διαμερίσματα (1.836), ενώ οι πωλήσεις οικιών ήταν 335. Η αξία των διαμερισμάτων ήταν €349,6 εκατ. (76,8%) και των οικιών €105,5 εκατ.

Η Λευκωσία ήταν η πιο προσιτή από τις επαρχίες στην αγορά διαμερισμάτων το 2025 με μέση αξία αγοράς τις €190.000. Το ίδιο ισχύει και για τις οικίες, η μέση αξία των οποίων έφτασε στις €315.000, γεγονός άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σταθερότητα της εγχώριας ζήτησης σε σύγκριση με τις παραλιακές πόλεις που επηρεάζονται από τον τουρισμό και τους ξένους επενδυτές. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι τιμές είναι σε επίπεδο επαρχίας άρα περιλαμβάνουν πράξεις και στα προάστια και στα χωριά κάθε επαρχίας.

Λεμεσός: Το επενδυτικό κέντρο

Οι περισσότερες πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων και οικιών καταγράφηκαν στη Λεμεσό και ανήλθαν στις 2.207. Από αυτές, οι 1.936 αφορούσαν διαμερίσματα και οι 271 οικίες. Η αξία των διαμερισμάτων, που πωλήθηκαν έφτασε τα €824,1 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το (83,9% της συνολικής αξίας πωλήσεων κατοικιών της επαρχίας), έναντι €157,9 εκατ. των οικιών.

Όπως αναμενόταν, η Λεμεσός κατέχει τα πρωτεία στις τιμές των διαμερισμάτων, με τη μέση τιμή να ξεπερνά τις €425.000 και να είναι υπερδιπλάσια από Λευκωσία και Λάρνακα. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και οι τιμές για τις οικίες καθώς η μέση αξία έφθασε τις €583.000, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της πόλης ως επενδυτικό κέντρο.

Λάρνακα: Ανάπτυξη με ανταγωνιστικές τιμές

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η αγορά και στην επαρχία Λάρνακας όπου το 2025 ολοκληρώθηκαν συνολικά 2.020 πωλήσεις. Όπως και στις δύο προηγούμενες επαρχίες, τα διαμερίσματα κυριάρχησαν με 1.770 συναλλαγές, έναντι 250 των οικιών. Σε επίπεδο αξιών, οι πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων έφθασαν τα €353 εκατ. και των οικιών τα €96,3 εκατ.

Η μέση τιμή για αγορά διαμερίσματος το 2025 ήταν κοντά στις €200.000. Σημαντικά πιο οικονομικές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, εξαιρουμένης της Λευκωσίας, είναι οι οικίες με μέση τιμή €385.000.

Πάφος: Πρωταγωνιστεί στις πολυτελείς οικίες

Πιο ισορροπημένη εικόνα παρουσιάζει η Πάφος, η οποία έκλεισε το 2025 με 1.078 πωλήσεις καινούργιων κατοικιών. Από αυτές οι 673 αφορούσαν διαμερίσματα και οι 405 οικίες. Η Πάφος κατατάσσεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά τη συνολική αξία πωλήσεων καινούργιων οικιών και διαμερισμάτων (€503,2 εκατ.), αλλά παρουσίασε ένα ιδιαίτερο μοτίβο κατανομής καθώς η αξία των οικιών ήταν υψηλότερη από αυτή των διαμερισμάτων. Συγκεκριμένα πωλήθηκαν οικίες αξίας €287,8 εκατ. (57,2%) και διαμερίσματα αξίας €215,4 εκατ. (42,8%).

Η Πάφος κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές για οικίες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, με μέσο όρο τις €710.000. Παράλληλα, τα διαμερίσματα στην επαρχία κατέγραψαν, επίσης, υψηλή μέση τιμή στις €320,000, γεγονός που καθιστά την επαρχία Πάφου τη δεύτερη ακριβότερη επαρχία μετά τη Λεμεσό.

Αμμόχωστος: Τουριστικός προσανατολισμός

Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είχε και το 2025 τον μικρότερο αριθμό συναλλαγών και ήταν η μοναδική από τις επαρχίες που κατέγραψε μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων οικιών από διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, από τις συνολικά 343 πωλήσεις, οι 176 αφορούσαν οικίες και οι 167 διαμερίσματα. Όπως και στην Πάφο, έτσι και στην ελεύθερη Αμμόχωστο παρατηρήθηκε υπεροχή στην αξία των οικιών (€90,4 εκατ.), έναντι των διαμερισμάτων (€32,4 εκατ.).

Η επαρχία Αμμοχώστου παρουσιάζει μια από τις πιο προσιτές επιλογές για αγορά διαμερίσματος, με μέση τιμή €194.000. Αντίθετα, η μέση αξία των οικιών στην περιοχή ξεπερνά τις €513.000, καθώς η αγορά έχει έντονο το στοιχείο της εξοχικής κατοικίας και των πολυτελών αναπτύξεων κοντά στη θάλασσα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, ανέφερε:

«Η ανάλυσή μας σκιαγραφεί μια αγορά στην οποία τα διαμερίσματα κυριαρχούν απόλυτα, αποτελώντας το 81,6% των συνολικών πωλήσεων Παγκύπρια. Η αγορά διαμερισμάτων δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά η κινητήριος δύναμη της κυπριακής αγοράς. Η γεωγραφική κατανομή των δεδομένων αποκαλύπτει τις ιδιαιτερότητες κάθε επαρχίας με τη Λεμεσό να διατηρεί τα πρωτεία στις τιμές των διαμερισμάτων και την Πάφο να είναι η ακριβότερη επαρχία για αγορά οικίας, με μέση τιμή τις €710.000. Η Λευκωσία παραμένει ο κύριος πυλώνας της εγχώριας ζήτησης και η πιο προσιτή επιλογή, προσφέροντας σταθερότητα μακριά από τις διακυμάνσεις του τουρισμού και των ξένων επενδύσεων. Στην επαρχία Λάρνακας, η αγορά κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα με πάνω από 2.000 πωλήσεις, διατηρώντας ωστόσο ανταγωνιστικές τιμές, ειδικά στις οικίες. Τέλος, η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου παρουσιάζει το δικό της μοτίβο, καθώς οι πωλήσεις οικιών υπερτερούν αριθμητικά των διαμερισμάτων, αναδεικνύοντας τον έντονο χαρακτήρα της περιοχής για εξοχικές κατοικίες και πολυτελείς αναπτύξεις».