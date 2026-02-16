«Τερατούργημα»: Έξαλλοι στη Φλωρεντία με το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών που ξεφύτρωσε ανάμεσα σε παραδοσιακά σπίτια (βίντεο)

Η αστυνομία της Φλωρεντίας ξεκίνησε έρευνα για το πώς επετράπη να κατασκευαστεί πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, γνωστό ως «Black Cube», ύστερα από έντονες αντιδράσεις κατοίκων οι οποίοι το χαρακτήρισαν «τερατούργημα».

Το κτίριο, με σκούρα μεταλλική πρόσοψη, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα ζεστά, γήινα κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα της παραδοσιακής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζει την πόλη της Τοσκάνης, όπου βρίσκονται αμέτρητα ιστορικά κτίσματα.

Οι Aρχές εξετάζουν πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία αδειοδότησης, σχεδιασμού και χωροταξίας. Στο πλαίσιο της έρευνας ερευνώνται 12 άτομα, μεταξύ των οποίων αρχιτέκτονες και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν εμπλοκή στο έργο.

Ζητούν να κατεδαφιστεί

Οι κάτοικοι της Φλωρεντίας είναι εξοργισμένοι και, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας La Nazione, το 72,8% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της κατεδάφισης του κτιρίου. «Είναι εντελώς άσχημο, εντελώς εκτός πλαισίου με το αστικό τοπίο της Φλωρεντίας και μπορεί να παραβιάζει τους κανόνες ύψους», είχε δηλώσει στους Times ο Eike Schmidt, δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και πρώην επικεφαλής της Πινακοθήκης Ουφίτσι της Φλωρεντίας. Σημείωσε, επίσης, ότι θα υποβάλει καταγγελία στην UNESCΟ, καθώς ο Oργανισμός είχε κηρύξει το 1982 την πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. «Δεν θέλουμε η Φλωρεντία να χάσει το καθεστώς της, αλλά ίσως η UNESCO μπορεί να ασκήσει πίεση στην πόλη να αλλάξει τα υλικά κατασκευής και να μειώσει το ύψος του οικοδομικού τετραγώνου», είπε.

Το συγκρότημα, με επίσημη ονομασία Teatro Luxury Apartments, περιλαμβάνει διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών, βεράντα, σπα, γυμναστήριο και εστιατόριο. Έχει κατασκευαστεί στη θέση του παλαιού Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και πωλήθηκε το 2013, όταν δήμαρχος της πόλης ήταν ο Ματέο Ρέντσι.

Οι ερευνητές γνωρίζουν, πλέον, ότι το Teatro Comunale πέρασε μέσω κρατικού φορέα και στη συνέχεια πωλήθηκε σε ιταλική επενδυτική θυγατρική, σύμφωνα με την Telegraph. Έπειτα αγοράστηκε από τους κολοσσούς ανάπτυξης ακινήτων Blue Noble και Hines, με τη δεύτερη εταιρεία να υποστηρίζει πως το συγκρότημα χτίστηκε με όλες τις απαραίτητες άδειες. Πρώην δημοτικός σύμβουλος ωστόσο τόνισε ότι τα σκούρα και λευκά χρώματα του κτιρίου αποτελούν «χαστούκι» για την αρχιτεκτονική της πόλης, όπου οι οικοδομικοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηροί, που ακόμα και η αλλαγή της απόχρωσης στα παραθυρόφυλλα αποτελεί αντικείμενο έντονης γραφειοκρατικής συζήτησης. Έτσι, το πώς η κατασκευάστρια εταιρεία κατάφερε να κατασκευάσει αυτό που οι ντόπιοι αποκαλούν «Το Τέρας της Corso Italia» έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα και αντιδράσεις.

Αντιδράσεις και από την αριστοκρατία της Φλωρεντίας

Μεταξύ αυτών που αντιδρούν είναι και αριστοκρατικές οικογένειες της πόλης. Σε κοινή επιστολή προς τον δήμαρχο, 16 από αυτές ανέφεραν: «Πρέπει να σώσουμε τη Φλωρεντία από κάθε άλλο "μαύρο κύβο". Τέλος στη βία κατά της πόλης μας». Μεταξύ των υπογραφόντων και η Γαλλίδα πριγκίπισσα και πρώην δούκισσα της Αόστα, Κλοντ Μαρί Ανιές Κατρίν ντ’ Ορλεάν, 82 ετών, η οποία, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, χαρακτήρισε το έργο «τερατούργημα».

Παράλληλα, οι ντόπιοι αναφέρουν ότι η ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών «προφανώς δεν είναι για Φλωρεντινούς», καθώς πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να μετακομίσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης σε πιο προσιτές περιοχές στα περίχωρα.

