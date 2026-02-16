Η Τουρκία στέλνει γεωτρύπανο για έρευνες υδρογονανθράκων στη Σομαλία

Τελεσίγραφο 60 ημερών του Ισραήλ στη Χαμάς για πλήρη αφοπλισμό - Προειδοποίηση στρατιωτικής κλιμάκωσης από τον IDF

Η εφημερίδα Σαμπάχ κάνει λόγο για «ιστορική ενεργειακή κίνηση προς την Αφρική», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αποστολή της Τουρκίας πέραν του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το τουρκικό γεωτρύπανο έβδομης γενιάς «Τσαγρί Μπέη» (Çağrı Bey) απέπλευσε με προορισμό τη Σομαλία, στο πλαίσιο αποστολής έρευνας υδρογονανθράκων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το γεωτρύπανο θα συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τη Μιλλιέτ, τρία τουρκικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύσουν το «Τσαγρί Μπέη» κατά την αποστολή έρευνας πετρελαίου, στο πλαίσιο ενίσχυσης της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στο Κέρας της Αφρικής, εν μέσω αυξημένης δραστηριότητας στους τομείς της ενέργειας, του διαστήματος και της αλιείας.

Κατά την Γενί Σαφάκ, το γεωτρύπανο «απέπλευσε για τη Σομαλία», με τον Τούρκος Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ενέργειας: «Αναμένουμε καλά νέα από τη Σομαλία».

Η αποστολή εντάσσεται στη διεύρυνση των ενεργειακών δραστηριοτήτων της Τουρκίας εκτός της Ανατολικής Μεσογείου και σηματοδοτεί την περαιτέρω εμπλοκή της Άγκυρας στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής.

