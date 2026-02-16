Τελεσίγραφο 60 ημερών του Ισραήλ στη Χαμάς για πλήρη αφοπλισμό - Προειδοποίηση στρατιωτικής κλιμάκωσης από τον IDF

Έρευνα από τον ΟΚΥΠΥ για την καταγγελία για θάνατο ασθενούς στο Νοσοκομείο Λάρνακας

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση επί της ουσίας, αφού δεν έχει ληφθεί γραπτή καταγγελία μέχρι στιγμής.

Ο ΟΚΥΠΥ δεν έχει λάβει γραπτή καταγγελία αναφορικά με νέο περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα και αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του περιστατικού, δόθηκαν οδηγίες για άμεση διερεύνησή του.

Νέα καταγγελία για θάνατο ασθενούς στο Νοσοκομείο Λάρνακας: «Ζήτησαν να υπογράψουμε για να του δέσουν τα χέρια»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση επί της ουσίας, αφού δεν έχει ληφθεί γραπτή καταγγελία μέχρι στιγμής.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης της καταγγελίας «δόθηκαν οδηγίες για άμεση διερεύνηση του περιστατικού».

Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας διατυπώθηκαν από την κόρη 92χρονου αποβιώσαντα, η οποία έκανε λόγο για ελλείψεις, ασυνεννοησία και παραλείψεις.

