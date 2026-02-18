Συνδικάτα: Λύση στις οικονομικές προκλήσεις οι ποιοτικές θέσεις εργασίας

Η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας είναι η πραγματική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, υποστήριξαν τα συνδικάτα κατά τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον νόμο για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) δημοσίευσε πρόσφατα τις λεπτομερείς προτάσεις της για το περιεχόμενο του νέου νόμου που απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις εταιρείες.

Όπως αναφέρεται, σχεδόν ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρώπη απασχολείται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας με χαμηλές αποδοχές και περιορισμένες προοπτικές. «Αυτό όχι μόνο παγιδεύει τους μεμονωμένους εργαζόμενους στη φτώχεια, αλλά η έρευνα δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας με χαμηλές αποδοχές και συνθήκες εργασίας επιδεινώνουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, βλάπτοντας την οικονομία της Ευρώπης», τονίζεται.

Εισηγήσεις

Η ETUC ζητά νομοθετική δράση για:

• Αύξηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως τον καλύτερο τρόπο για πραγματικά δίκαιες αμοιβές και συνθήκες

• Εισαγωγή δικαιώματος στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία

• Ρύθμιση των αλυσίδων υπεργολαβίας και των μεσαζόντων εργασίας

• Τερματισμό της επιδημίας άγχους στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής του δικαιώματος αποσύνδεσης

• Ρύθμιση της αλγοριθμικής διαχείρισης στην εργασία με βάση την αρχή του ανθρώπου υπό έλεγχο

• Τερματισμό της επισφαλούς εργασίας μέσω νόμιμων δικαιωμάτων σε μόνιμες συμβάσεις και πλήρη απασχόληση

Όπως τονίζεται, η μη εκπαίδευση των εργαζομένων συμβάλλει επίσης σημαντικά στην έλλειψη δεξιοτήτων. Μόνο το 37% των ενηλίκων συμμετείχε σε προγράμματα κατάρτισης το 2016 και το ποσοστό αυτό δεν έχει αυξηθεί σχεδόν καθόλου έκτοτε.

Κλειδί ισχυρός νόμος για ποιοτική απασχόληση

«Ένας ισχυρός νόμος για την ποιοτική απασχόληση θα ήταν καλός για τους εργαζόμενους, καλός για τις εταιρείες και καλός για την Ευρώπη. Ο Μάριο Ντράγκι ήταν σαφής ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας αφορά την αύξηση των δεξιοτήτων και όχι τη μείωση των μισθών», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας εμποδίζουν την οικονομία μας προκαλώντας ελλείψεις εργατικού δυναμικού και κενά δεξιοτήτων. Οι προτάσεις που υπέβαλαν τα συνδικάτα θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα έχει ένα εργατικό δυναμικό με υψηλό κίνητρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό», τόνισε.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι μας συμβαδίζουν με τον ρυθμό των πράσινων και ψηφιακών επαναστάσεων στους χώρους εργασίας μας, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες διαχειρίζονται προληπτικά την αλλαγή μέσω μιας δίκαιης μετάβασης και ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισάγεται με τρόπο που ωφελεί τους εργαζόμενους αντί να παραβιάζει τα δικαιώματά τους».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί ποτέ να κερδίσει έναν αγώνα δρόμου προς τα κάτω. Οι πιο επιτυχημένες χώρες μας δείχνουν ότι ο δρόμος προς μια ισχυρή οικονομία περνάει μέσα από θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, υψηλές επενδύσεις και δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας», κατέληξε.