Επέκταση κάλυψης φαρμάκων και στους επανεγκατασταθέντες στα κατεχόμενα

Την επέκταση της κάλυψης του κόστους αγοράς φαρμάκων και συναφών σκευασμάτων προς όφελος και των επανεγκατασταθέντων στις κατεχόμενες περιοχές ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση της κάλυψης στη βάση του μηχανισμού, που ήδη εφαρμόζεται για τους εγκλωβισμένους.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει την κάλυψη φαρμάκων που δεν καλύπτονται ή δεν συνταγογραφούνται στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), καθώς και διατροφικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Η απόφαση λήφθηκε για λόγους ανθρωπιστικούς, ίσης μεταχείρισης, στη βάση αιτήματος της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων και θα ενισχύσει τη βιώσιμη παραμονή των επανεγκατασταθέντων στις κατεχόμενες περιοχές.

Πηγή: KYΠΕ