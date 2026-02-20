Πως απαντά στα πυρά ΕΤΥΚ ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ήδη πριν την εξαγγελία της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων στην ΕΤΥΚ είχε προτείνει τη διευθέτηση συνάντησης για να συζητηθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν, αναφέρει ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης.

Σε δηλώσεις στον «Π», επισημαίνει ότι η διεύθυνση και το ΔΣ του οργανισμού είναι προσηλωμένοι στη διεξαγωγή ενός διαλόγου με στόχο την κατάληξη σε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, πάντα στο πλαίσιο του νομικού καθεστώτος που διέπει τον οργανισμό ως οργανισμός δημοσίου δικαίου.

Ταυτόχρονα, προσθέτει ο κ. Καπλάνης, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει μεγάλα βήματα με στόχο την ενίσχυση της στελέχωσης του οργανισμού.

Εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοινώθηκε χθες από την ΕΤΥΚ, δόθηκε εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων για να προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, έγινε ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για:

- την ανησυχία της Οργάνωσης και των μελών μας, σχετικά με την πορεία και το μέλλον του Οργανισμού, καθώς και για την αδιαφορία που παρατηρείται από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών (ιδιοκτήτης) να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα προβλήματα και να στηρίξει έμπρακτα τον Οργανισμό,

- την απαράδεκτη καθυστέρηση εκ μέρους της Διοίκησης, για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία εκκρεμεί από το 2017,

-τη συνεχιζόμενη στασιμότητα στο θέμα που αφορά τις προαγωγές στη θέση του Ανώτερου Γραφέα,

- τη σοβαρή υποστελέχωση του Οργανισμού και τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί για την εύρυθμη λειτουργία του και για τους ίδιους τους εργαζομένους, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πελατών του,

-τη μονομερή κατάργηση των θέσεων του Ανώτερου Λειτουργού.