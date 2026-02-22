Αριστόδημος Γιάννακας στον «Π»: Ο εσωτερικός έλεγχος μπροστά σε προκλήσεις

Συνέντευξη στους Γιάννη Σεϊτανίδη και Μαρία Γεωργίου Σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τις ισορροπίες, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενους κινδύνους και το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται στο προσκήνιο. Οι οργανισμοί καλούνται να λειτουργούν με υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ το επάγγελμα των εσωτερικών ελεγκτών αναδιαμορφώνεται με βάση διεθνείς εξελίξεις και νέα πρότυπα. Ο δρ Αριστόδημος Γιάννακας, πρόεδρος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, παρουσιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις και τις νέες προοπτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. Αρχικά, ποιος είναι ο ρόλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και ποια είναι η διεθνής του υπόσταση; Ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο του επαγγέλματος στη χώρα μας. Με ιστορία πέραν των 25 ετών, ο σύνδεσμος αριθμεί σήμερα 540 μέλη, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές από τον τραπεζικό, ασφαλιστικό, συμβουλευτικό, επιχειρηματικό, και δημόσιο τομέα. Ο σύνδεσμός μας, διοικείται από δεκαμελές συμβούλιο, και έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του επαγγέλματος, προωθώντας εκπαιδεύσεις, πιστοποιήσεις (όπως τον διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο Certified Internal Auditor), συνέδρια και συ...

